La società di trasporto ferroviario Italo ha indetto una campagna di recruiting volta a selezionare diplomati per lavoro in stazione, a bordo e in ufficio. In particolare, l'azienda sta ricercando hostess e steward di stazione, macchinisti, un assistente esecutivo e personale delle "categorie protette". Le domande di lavoro vanno inviate online.

Lavoro in stazione: Italo seleziona hostess e steward

Le hostess e gli steward di stazione selezionati da Italo avranno il compito di fornire informazioni e assistenza ai viaggiatori, nonché di vendere i servizi aziendali e di assicurare ordine e pulizia nell'ambiente di lavoro.

I requisiti principali per partecipare alla selezione sono il possesso del diploma e di almeno due anni di esperienza nel commercio al dettaglio.

Saranno inoltre preferiti coloro che conoscano la lingua inglese e che abbiano lavorato nel settore turistico o dei trasporti.

I candidati scelti che superano il corso professionale previsto per ottobre verranno poi inseriti in azienda attraverso un contratto di somministrazione.

Le sedi lavorative saranno le seguenti: Roma, Napoli, Salerno, Padova, Reggio Emilia, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Milano e Verona. Occorre inviare il curriculum entro il 18 agosto.

I macchinisti di Italo

I macchinisti assunti da Italo conseguiranno le abilitazioni necessarie a manovrare treni tecnologici dopo un periodo di avviamento professionale fornito dall'azienda.

Per candidarsi all'incarico occorre il possesso di un diploma, della licenza europea per condurre il treno, del certificato complementare B e di almeno un anno di esperienza nel ruolo.

Il neo macchinista verrà assegnato alla sede di Roma o Milano, svolgerà tre turni di lavoro, anche nei festivi.

Lavoro in ufficio: l'assistente esecutivo

L'assistente esecutivo che verrà assunto dalla società svolgerà attività di segreteria per conto del proprio responsabile. Per candidarsi occorre avere un diploma e tre anni di esperienza nel campo; non dovranno mancare anche la conoscenza di Office e dell'inglese. La sede lavorativa sarà a Roma.

Selezione per categorie protette

I soggetti appartenenti alle categorie protette di cui ha bisogno l'azienda verranno inserite nelle varie aree aziendali e lavoreranno presso la sede di Roma.

Tra i requisiti richiesti vi è il diploma di scuola superiore, la conoscenza dell'inglese e l'iscrizione al collocamento mirato.

Le domande di lavoro per Italo

Per inoltrare le domande di lavoro per le posizioni di cui sopra, basta cercare "Italo lavora con noi" su un motore di ricerca ed accedere al portale degli annunci aziendali tramite il link che compare. Al suo interno è ben visibile la lista delle offerte di lavoro, non si dovrà fare altro che cliccare la figura a cui si è interessati e seguire le istruzioni per candidarsi.