Poste Italiane ha aggiornato le posizioni di lavoro disponibili sul sito ufficiale. Attualmente sta cercando risorse che lavoreranno all'interno dei magazzini nelle regioni del centro e del centro-nord e portalettere in tutto il territorio nazionale. Per entrambe le selezioni è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (superiore). Tutte le Offerte di lavoro di Poste si possono consultare sul sito nella sezione dedicata alle carriere cliccando su "posizioni aperte". Inoltre gli utenti possono decidere anche di inviare una candidatura spontanea allegando il proprio curriculum vitae senza proporsi per una posizione lavorativa in particolare.

Selezioni in corso per portalettere in tutta Italia, richiesti diploma e patente di guida

Sul sito ufficiale di Poste Italiane è stata pubblicata una nuova offerta di lavoro per portalettere su tutto il territorio nazionale. Gli aspiranti possono inviare la domanda di partecipazione alla selezione fino al 7 gennaio 2024. Oltre al diploma di scuola superiore conseguito con una votazione di almeno 70 su 100 (o in alternativa una laurea con voto di almeno 102 su 110) serve anche una patente di guida valida per la guida del mezzo fornito dalla società. Solo chi intende proporsi per la provincia di Bolzano deve essere in possesso anche del patentino di bilinguismo.

Il tipo di contratto offerto è a tempo determinato.

Dopo aver inoltrato la candidatura in modalità telematica, coloro che saranno selezionati dovranno affrontare un test di logica, successivamente un esame di guida con il motomezzo e un colloquio orale finale. La sede sarà assegnata sia in base alle esigenze espresse dal candidato sia a seconda delle esigenze aziendali.

Opportunità lavorative Sda corriere espresso: si assumono addetti alla logistica all'interno dei magazzini con diploma

Un'altra opportunità disponibile è quella per addetti alla logistica che lavoreranno all'interno dei magazzini. Le sedi disponibili sono nelle regioni del centro e nord-Italia come Milano, Landriano, Piacenza e Bologna.

Queste figure si occupano della gestione della merce, garantendone lo smistamento e la corretta movimentazione. Anche in questo caso la società richiede, tra i requisiti, un diploma di scuola superiore con votazione minima 70/100. Inoltre sono richiesti anche: disponibilità a lavorare su turnazione anche notturna, spirito di collaborazione, attitudine a lavorare in gruppo, desiderio di mettersi in gioco e flessibilità. La scadenza per candidarsi è fissata al 31 dicembre 2023. Il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato.