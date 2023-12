Sul sito web di Poste Italiane è stato pubblicato un'offerta di lavoro per l'avvio di un iter per la selezione di nuovi portalettere sull'intero territorio nazionale.

Le candidature dovranno essere trasmesse per via telematica attraverso il form reso disponibile sul sito della società. L'annuncio è aperto ai candidati in possesso dei requisiti stabiliti e per candidarsi ci sarà tempo fino al 7 gennaio 2024.

Requisiti necessari alla partecipazione

Per poter prendere parte alla procedura di selezione in oggetto, l'annuncio prevede il possesso di determinati requisiti.

Nello specifico, non sono necessari ricercati requisiti di natura professionale ma:

diploma di scuola superiore conseguito con un punteggio di almeno 70 su 100, oppure un titolo di laurea ottenuto con punteggio minimo di almeno 102 su 110;

conseguito con un punteggio di almeno 70 su 100, oppure un titolo di laurea ottenuto con punteggio minimo di almeno 102 su 110; patente di guida;

patentino attestante la conoscenza della doppia lingua per gli uffici che hanno sede in provincia di Bolzano.

Requisiti di natura contrattuale

Le assunzioni saranno a tempo determinato. Nell'annuncio, reperibile sul sito web di Poste e che i soggetti interessati alla partecipazione sono invitati caldamente a consultare, non è specificato quante sono le assunzioni che avverranno per ciascuna regione, ma solo che il numero dipenderà dalle esigenze del luogo.

Come avverranno le selezioni e modalità per candidarsi

La procedura di selezione sarà articolata in più step, il primo dei quali riguarderà il sostenimento di un test attitudinale, relativamente al quale i candidati selezionati alla partecipazione riceveranno un link per partecipare a distanza. Il superamento del test consentirà l'accesso alle fasi selettive successive, ovvero la prova di guida e il colloquio in azienda.

Il superamento della prova di guida rappresenta un passaggio fondamentale per poter essere assunti in azienda come portalettere.

Le candidature dovranno essere trasmesse tassativamente entro il 7 gennaio 2024, attraverso la pagina web di recruiting della società: gli interessati dovranno cliccare sull'annuncio di proprio interesse, nel caso in questione quello relativo alla selezione di postini e procedere con l'inserimento dei propri dati.

Altre posizioni aperte in Poste

Nella medesima sezione dedicata alle posizioni aperte, vi sono tutti gli annunci di lavoro attivi in un determinato momento.

Attualmente, ad esempio, è possibile candidarsi per la posizione di: tirocinanti, ingegneri, figure di front end, corrieri ed esperti di informatica.