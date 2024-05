Trenitalia è alla ricerca di talenti appartenenti alle categorie protette L. 68/99 per cinque diverse posizioni all'interno del team IT di FSTechnology S.p.A., parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Con sede a Roma, queste offerte di lavoro rappresentano un'opportunità significativa per professionisti con competenze specializzate nell'ambito tecnologico che desiderano contribuire all'evoluzione digitale del settore dei trasporti.

Trenitalia cerca a Roma IT project manager, IT operation manager e IT architect

FSTechnology offre in tutto cinque ruoli che spaziano dalla gestione di progetti alla manutenzione dei sistemi IT, mirando a potenziare l'infrastruttura tecnologica di Trenitalia.

Le posizioni aperte includono:

IT project manager

Responsabile per la gestione completa dei progetti IT, dall'inizio alla consegna, assicurando l'aderenza agli standard di qualità e sostenibilità.

IT operation manager

Garantisce la funzionalità quotidiana dei sistemi informativi, gestendo incidenti e problemi per mantenere i servizi entro gli SLA stabiliti.

End user computing specialist

Supervisiona i servizi di computing e assistenza agli utenti, garantendo l'efficacia del supporto tecnico e la gestione degli aggiornamenti hardware e software.

IT service manager

Gestisce gli accordi di livello di servizio, garantendo il soddisfacimento degli standard concordati con i clienti e il monitoraggio delle performance.

IT architect

Si occupa della coerenza e dell'integrazione delle architetture IT, sviluppando soluzioni digitali che supportano i processi aziendali trasversali.





Quando: le candidature devono essere inviate entro il 16 maggio specificando il ruolo.

Requisiti e Competenze per le posizioni nella sede di Roma

I candidati ideali per queste posizioni devono avere una laurea in discipline STEM e almeno tre anni di esperienza in ruoli IT simili. Ulteriori qualifiche come master, specializzazioni e certificazioni riconosciute (come ITIL, PMP, Agile, Scrum Master) sono considerati un vantaggio competitivo.

Inoltre, è essenziale una buona padronanza dell'inglese e la capacità di lavorare in team in un ambiente dinamico e in rapida evoluzione.

Cultura Aziendale e Valori all’interno di Trenitalia

Nell’annuncio FSTechnology pone enfasi sulla diversity e inclusion, valorizzando ogni forma di diversità all'interno del suo ambiente lavorativo.

Nella propria missione l’azienda sostiene di voler promuovere un ambiente che sostiene l'innovazione continua e il miglioramento dei servizi, mantenendo un forte impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale.

Modalità di Candidatura e Benefici

Le posizioni offrono un contratto a tempo indeterminato con un pacchetto retributivo adeguato all'esperienza e alle competenze del candidato, oltre a benefici inclusi nel contratto collettivo nazionale del lavoro. Gli interessati sono invitati a inviare la loro candidatura entro il 16 maggio 2024, completando il proprio profilo professionale e indicando chiaramente il ruolo o i ruoli per i quali si propone.