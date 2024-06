Quando si hanno pochi ingredienti a disposizione, come ceci, pomodori e pasta corta, è possibile creare piatti nutrienti e buoni in poco tempo. Questi tre ingredienti, tipici della cucina mediterranea, si prestano a diverse ricette, dalle insalate leggere alle zuppe. Di seguito tutti i passaggi per creare un'insalata di pasta fresca, la classica pasta e ceci alla romana e una zuppa di ceci e pomodori perfetta per ogni stagione.

Insalata di pasta con ceci e pomodori

Ingredienti

200 g di pasta corta (penne, fusilli o rotini)

240 g di ceci in scatola, scolati e risciacquati

150 g di pomodorini, tagliati a metà

10 g di basilico fresco, tritato

50 g di formaggio feta, sbriciolato

30 ml di olio d'oliva

Sale e pepe a piacere

Come farla

Cuocere la pasta secondo le istruzioni sulla confezione, scolarla e lasciarla raffreddare.

In una grande ciotola unire la pasta, i ceci e i pomodorini.

Aggiungere il basilico e il formaggio feta.

Condire con olio d'oliva, sale e pepe.

Mescolare bene e servire fredda.

Pasta e ceci alla romana

Ingredienti

200 g di pasta corta (ditalini o tubetti)

240 g di ceci in scatola, scolati e risciacquati

200 g di pomodori maturi, pelati e tagliati a dadini

1 spicchio d'aglio, tritato

1 rametto di rosmarino

45 ml di olio d'oliva

Sale e pepe a piacere

Come farla

In una pentola grande scaldare l'olio d'oliva e aggiungere l'aglio e il rosmarino. Soffriggere fino a quando l'aglio diventa dorato.

Aggiungere i pomodori e cuocere per 5-7 minuti.

Aggiungere i ceci e cuocere per altri 10 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Aggiungere la pasta e abbastanza acqua per coprire il tutto. Portare a ebollizione.

Cuocere la pasta al dente, aggiustare di sale e pepe, e servire caldo.

Zuppa di ceci e pomodori con pasta

Ingredienti

200 g di pasta corta (tipo conchiglie)

240 g di ceci in scatola, scolati e risciacquati

400 g di pomodori pelati in scatola

1 cipolla, tritata

2 carote, tagliate a dadini

30 ml di olio d'oliva

1 litro di brodo vegetale

Sale e pepe a piacere

Come farla

In una pentola grande scaldare l'olio d'oliva e aggiungere la cipolla e le carote. Soffriggere fino a quando sono morbide.

Aggiungere i pomodori pelati e cuocere per 10 minuti.

Aggiungere i ceci e il brodo vegetale. Portare a ebollizione.

Aggiungere la pasta e cuocere fino a quando è al dente.

Aggiustare di sale e pepe e servire caldo.

Valori nutrizionali

Ceci

Calorie: 164 per 100 g

Proteine: 8,9 g

Fibre: 7,6 g

Pasta cotta

Calorie: 131 per 100 g

Proteine: 5 g

Carboidrati: 25 g

Pomodori

Calorie: 18 per 100 g

Vitamina C: 14 mg

Licopene: 3 mg

I ceci, i legumi più amati dagli antichi

I ceci sono tra i legumi più antichi coltivati dall'uomo.

Originari del Medio Oriente, sono stati una componente fondamentale della dieta mediterranea per millenni. Gli antichi Egizi, Greci e Romani consumavano regolarmente ceci, che erano apprezzati per il loro alto valore nutrizionale e la loro versatilità in cucina. Con il passare del tempo, la coltivazione dei ceci si è diffusa in tutto il mondo, diventando un ingrediente chiave in molte cucine tradizionali, dall'hummus della cucina nordafricana e mediorientale alle zuppe e stufati italiani. Recenti scoperte archeologiche suggeriscono che i ceci potrebbero essere stati coltivati per la prima volta circa 10.000 anni fa nella regione del Levante, un'area che comprende l'attuale Israele, Palestina, Libano e Giordania.

Le testimonianze trovate in antichi siti agricoli indicano che i ceci erano già presenti nelle diete umane dell'epoca preistorica, in particolare in Europa.

India, il primo produttore mondiale di ceci

Oggi il più grande produttore mondiale di ceci è l'India che mette sul mercato tra il 65 e il 90% a livello globale. Secondo i dati del 2021 diffusi dal Dipartimento dell'agricoltura statunitense (USDA) l'India ha prodotto 11,9 milioni di tonnellate di ceci, seguita dall'Australia con 876.000 tonnellate e dalla Turchia con circa 520.000 tonnellate.