Un'importante iniziativa pilota è stata lanciata in Piemonte per rafforzare la sicurezza sul lavoro tra i lavoratori stranieri impiegati nel settore dell'agricoltura. Il progetto mira a migliorare la comprensione della lingua italiana, considerata uno strumento essenziale per la prevenzione degli infortuni. Nato dalla collaborazione tra Cia Alessandria-Asti, Cpia 2Al e Spresal dell’Asl, il percorso formativo è stato promosso nell’ambito del Tavolo dell’Osservatorio sulla Sicurezza, istituito dalla Prefettura attraverso un protocollo d’intesa.

Il programma ha coinvolto dodici lavoratori agricoli provenienti da Bangladesh e Pakistan, selezionati in base alle esigenze specifiche emerse durante i lavori dell’Osservatorio.

Le lezioni si sono tenute presso l’Azienda Fratelli Mirone di Castellazzo Bormida, che ha fornito gli spazi necessari per ospitare docenti e partecipanti. Finanziato con fondi regionali Fami, il corso è stato interamente gratuito per tutti gli iscritti, garantendo così l'accesso a un'opportunità formativa cruciale.

Dettagli del progetto e metodologia

Il programma formativo ha visto la partecipazione attiva di docenti e formatori, che hanno dedicato particolare attenzione alla terminologia tecnica legata sia alla sicurezza sul lavoro sia alla sicurezza stradale. Quest’ultimo aspetto si è rivelato di fondamentale importanza, dato che molti dei lavoratori stranieri utilizzano quotidianamente biciclette o monopattini per i loro spostamenti, rendendo indispensabile una conoscenza approfondita delle regole e dei potenziali rischi della circolazione.

La struttura del corso è stata pensata per rispondere alle esigenze pratiche dei lavoratori agricoli, focalizzandosi sul lessico specifico del settore e sulle procedure di sicurezza. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di programmi regionali volti a promuovere l’integrazione e la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori stranieri, riconoscendo nella padronanza della lingua italiana un fattore chiave per la prevenzione degli infortuni.

Contesto regionale e iniziative analoghe

Il Piemonte si distingue per l'attivazione di ulteriori programmi di formazione linguistica destinati ai lavoratori stranieri nel comparto agricolo. Tra questi spicca il Progetto Petrarca, che offre corsi mirati a favorire l'integrazione e la sicurezza degli immigrati.

Tali percorsi sono frutto della collaborazione tra enti locali, associazioni di categoria e istituzioni scolastiche, tutti uniti dall'obiettivo di migliorare le competenze linguistiche e la consapevolezza dei pericoli connessi all'attività lavorativa.

L’impegno verso la sicurezza e l’inclusione dei lavoratori stranieri rappresenta un pilastro delle politiche regionali. L'obiettivo è rafforzare le misure di prevenzione degli infortuni attraverso un'efficace formazione e informazione, specialmente in quei settori produttivi caratterizzati da una significativa presenza di manodopera proveniente da altri Paesi.