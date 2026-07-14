Le ricerche di Diana Maruntelu, una quindicenne di origini romene nata a Mirano (Venezia), sono in corso a Giulianova (Teramo) dal 4 luglio, giorno della sua scomparsa. La giovane si è allontanata dalla sua abitazione nella mattinata di sabato 4 luglio per fare colazione e da allora non ha più fatto ritorno. L'ultimo contatto con i familiari è avvenuto all'ora di pranzo dello stesso giorno. Diana è stata vista per l'ultima volta intorno alle 12:00 al Parco Franchi di Giulianova, dove si trovava da sola.

Svolta nelle indagini e il coinvolgimento internazionale

Le indagini, avviate dagli inquirenti teramani e coordinate dalla Prefettura di Teramo, hanno registrato una svolta decisiva. Nel pomeriggio del 4 luglio, il cellulare della ragazza ha agganciato una cella telefonica a Civitanova Marche (Macerata). Il giorno successivo, domenica 5 luglio, il segnale è stato rilevato in Romania. Questa nuova pista ha spinto la Procura di Teramo ad avviare contatti con le autorità romene, mantenendo il massimo riserbo, per attivare i protocolli di ricerca anche all'estero. Le ricerche di Diana Maruntelu coinvolgono attivamente il sostituto procuratore Elisabetta Labanti, affiancata dalla Procura per i minorenni dell'Aquila e dai Carabinieri.

Le ipotesi investigative e l'appello per Diana

Gli investigatori ipotizzano il coinvolgimento di uno o più complici maggiorenni. Il fascicolo d'indagine, che inizialmente considerava un allontanamento volontario, ora ipotizza reati a carico di terzi, segnando un cambiamento significativo nella direzione delle ricerche. Oggi pomeriggio, la Procura di Teramo, in accordo con i familiari, ha autorizzato la diffusione dei dati identificativi della minorenne e della sua immagine fotografica. L'obiettivo è sollecitare la collaborazione del pubblico, nella speranza che qualcuno possa fornire elementi utili al ritrovamento di Diana.

Dettagli e contatti per le segnalazioni

Al momento della sua scomparsa, Diana indossava una maglietta blu con scritta bianca “Adidas”, pantaloncini corti rosa, scarpe bianche Nike e una borsetta rosa.

La ragazza ha un'altezza di poco più di 1,60 metri, una corporatura media e un peso approssimativo di 60 chilogrammi. I suoi capelli sono lunghi, lisci e neri, e ha occhi castani. Le forze dell'ordine invitano chiunque abbia informazioni utili o creda di averla vista a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo al numero 0861 2498, la Compagnia Carabinieri di Giulianova al numero 085 8024300, oppure a rivolgersi a qualsiasi ufficio di Polizia o stazione dei Carabinieri presente sul territorio per contribuire alle ricerche.