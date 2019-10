È appena uscito il suo nuovo singolo intitolato "Bassotto", nella cui cover è immortalato anche il suo ormai popolare cane Cookie, ma Tony Effe sembra aver interesse a contribuire anche al benessere dei cani più sfortunati, nello specifico quelli più anziani costretti a spendere la propria esistenza all'interno di un canile.

Il trapper romano ha infatti deciso di donare ben 5.000 euro al canile del Comune di Milano.

La somma versata da quello che sicuramente è il più iconico dei membri della Dark Polo Gang sarà utile per costruire dei nuovi box muniti di riscaldamento per gli animali più anziani che si trovano nella struttura.

La donazione di Tony Effe al canile del Comune di Milano: 'Se volete dare una mano basta un euro'

Il trapper ha anche invitato i suoi numerosi supporter - la sua pagina Instagram ha raggiunto circa un milione e seicentomila follower - a fare delle donazioni, anche piccolissime (a quanto pare basta anche un euro) in favore del Parco rifugio Comune di Milano, postando l'IBAN di riferimento per effettuare le donazioni sia sulla pagina personale che su quella ufficiale della Dark Polo Gang.

Queste le parole del cantante: "Dopo aver preso Cookie ho pensato che fosse giusto fare qualcosa anche per altri cani meno fortunati. Se volete dare una mano basta donare anche un euro, vi lascio le informazioni nelle Storie".

Lo scontro social con Arianna Cirrincione: 'Mi hai copiato il cane e il nome del cane'

Qualche tempo fa, Tony Effe aveva dimostrato l'amore per il suo cane anche in un altro modo, rendendosi protagonista di uno scontro social - per certi versi surreale - con una giovane influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Arianna Cirrincione.

Il trapper aveva letteralmente accusato la ragazza di "avergli copiato il cane", asserendo più volte che la scelta della razza, associata al fatto che l'animale avesse lo stesso nome del suo Cookie, non potesse essere casuale.

Queste le parole di Tony Effe del settembre scorso: "Ma cosa hai in testa, la cenere? Per farti un cane come il mio e dargli pure lo stesso nome. Ma sei stupida proprio? Io non riesco proprio a capire, spiegatemi cosa ha in testa questa ragazza perché io non riesco veramente a capirlo.

Il prossimo livello sarà un 'pischelletto dark' che si fa una plastica facciale come la mia. I capelli me li avete copiati, i vestiti me li hanno copiati, i tatuaggi me li hanno copiati, la musica me l'hanno copiata. Mi hanno anche copiato cane e nome del cane, quindi manca solo la plastica facciale".