E' prevista per il 16 ottobre 2019 l'apertura al pubblico di 'Healty Color', il ristorante di Sfera Ebbasta ed Andrea Petagna. Il locale di proprietà del calciatore del Pescara e del trapper multiplatino – nonché neo giudice dell'ultima edizione di X Factor, attualmente in onda su Sky – è situato in pieno centro a Milano, per la precisione all'incrocio tra Via della Moscova e Largo La Foppa.

I due giovanissimi imprenditori – 26 anni per Sfera Ebbasta, 24 per Andrea Petagna – hanno fondato una società nei mesi scorsi, rilevando poi ad inizio giugno il locale 'Ten Grams', all'epoca focalizzato su una proposta culinaria incentrata sull'offrire ai clienti tartufo a prezzi abbordabili, tant'è che lo slogan dell'attività era 'Tartufo alla portata di tutti'.

Healty Color apre a Milano, parole d'ordine: salute, ecologia e sostenibilità

Di tutt'altra natura sarà invece il concept alla base di 'Healty Color', almeno da quanto si apprende dai primi comunicati stampa comparsi in queste ore su diversi magazine, che riportano le dichiarazioni dei proprietari. Il locale, che non viene presentato come ristorante ma come 'Corner Food', si propone di creare "Una concreta alternativa nello scenario degli attuali corner food, con una proposta equilibrata e salutare".

Niente alcol, solo cibo salutare

I valori principali di Healthy Color saranno dunque quelli del rispetto del proprio corpo, ma anche e soprattutto del pianeta. Le parole d'ordine saranno infatti Salute, ecologia e sostenibilità, tant'è – e questa è probabilmente la notizia che più di ogni altra sembra aver catturato l'attenzione – che il locale di Sfera Ebbasta e Petagna non servirà drink alcolici di alcun tipo.

Il menù darà invece ampio spazio a poke hawaiani e al sempre più popolare açai bowl, prelibatezza originaria del Brasile. Non mancheranno neanche tartare di vario genere, sia di pesce che di carne, avocado ripieni e ovviamente una vastissima scelta di insalate. Come dessert, o più in generale per gli amanti dei dolci, sarà possibile acquistare dei pancake. Healthy Color si dichiara inoltre '100% eco-friendly'.

Sfera Ebbasta e Petagna: 'Da sportivi e amanti della forma fisica volevamo proporre un'alternativa'

"In questa società, che vive di fretta, nutrirsi nella maniera corretta non è mai scontato – dichiarano i due giovani proprietari del locale – da sportivi e amanti della forma fisica, Healthy Color nasce proprio dalla volontà di proporre una valida alternativa [...] il cibo è vita ed energia". La pagina Instagram di 'Healty Color' al momento conta già 14mila supporter in crescita repentina, merito ovviamente della popolarità mainstream dei due giovani proprietari.