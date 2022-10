Sono scattati nel primo weekend di ottobre i divieti alla circolazione nella città di Milano. I nuovi divieti sono stati imposti per i mezzi più inquinanti e per le zone dell'Area B e dell'Area C. L'Area B, attiva da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 19:30, comprendente gran parte del territorio della città di Milano, è a traffico limitato e vieta il passaggio ai mezzi pesanti che trasportano merci, superiori ai 12 metri di lunghezza. L'Area C riguarda invece la zona del centro storico, comprende la cerchia dei Bastioni in cui è compresa la Zona a Traffico Limitato (ZTL) ed è sorvegliata da 43 telecamere.

Drastici cambiamenti quindi nel capoluogo meneghino per quanto riguarda la circolazione delle auto private e dei mezzi di trasporto pubblico e delle merci. Ecco nel dettaglio chi rientra nei nuovi divieti, in base anche alla zona di percorrenza.

Cosa cambia per l'Area B e per l'Area C

Per quanto riguarda l'Area B e i mezzi di traporto privati, il divieto è stato imposto per tutte le auto Euro 2 benzina e Euro 4 e 5 diesel, anche se sull'auto è presente il Fap (filtro anti-particolato). Per quanto riguarda i mezzi pubblici e i mezzi che trasportano merci, il divieto riguarda gli Euro 4 diesel senza FAP e con FAP se le emissioni di CO2 risultano superiori ad un valore di 0.001 g/Kwh.

Per l'ingresso in Area C dei mezzi di trasporto privati, il divieto è stato imposto per tutte le auto Euro 2 benzina e per le vetture diesel da Euro 0 a Euro 5.

Inoltre non sono più esenti da ticket le vetture ibride con emissioni di CO2 superiori a 100 g/km

Scattata una particolare deroga ai divieti per la circolazione in Area B e Area C

Dal 1° ottobre è scattata una deroga per chi possiede un'auto che rientra nelle caratteristiche sopra citate e quindi nei divieti, ossia potrà comunque circolare all'interno dell'area B, ma per un massimo di 50 volte in un anno.

Per usufruire di questa deroga bisognerà registrarsi sul portale dedicato, in modo da tenere d'occhio gli ingressi e non rischiare di sforare. Dall'anno successivo gli ingressi per i residenti saranno dimezzati a 25 e a 5 per i non residenti.

Il move-in per entrare in Area B

Esiste un altro sistema per poter circolare in Area B e si chiama "move-in".

Si tratta di un dispositivo che si installa sul veicolo e permette di monitorare i blocchi orari e giornalieri in modo da riuscire ad accedere all'area senza essere sanzionati. Gli automobilisti provvisti di move-in saranno liberi di circolare in qualsiasi giorno e in qualsiasi fascia oraria fino al raggiungimento di un tetto chilometrico annuo. Sarà collegato a un satellite in modo da sapere sempre, in tempo reale, i chilometri percorsi. Il dispositivo move-in può essere attivabile dal sito di Regione Lombardia.