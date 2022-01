FIAT ha fissato un ambizioso programma di lancio di nuove vetture per il 2022. Le novità che introdurrà nel corso dell'anno saranno incentrate sullo restyling dei veicoli già esistenti, in particolare Suv, e sulla promozione di nuovi furgoni.

FIAT 500X, messa a punto in attesa di una nuova generazione

É un modello che riveste un ruolo di primo piano nella gamma europea di Fiat. È la FIAT 500X. L'unico SUV commercializzato dal marchio nel Vecchio Continente subirà un nuovo aggiornamento. A differenza di quanto si potrebbe pensare in un primo momento, piuttosto che un secondo restyling di questa generazione, si tratterà di un rinnovamento a livello di design: avrà un nuovo logo Fiat e i fari saranno leggermente regolati e accompagnati da nuovi dettagli nella parte anteriore.

Per quanto riguarda la sezione meccanica, si introdurranno nuovi motori a quattro cilindri. Alcuni dei motori disponibili saranno elettrificati con tecnologia ibrida leggera (MHEV) per ridurre sia il consumo di carburante che le emissioni. A seconda del motore scelto si avrà la possibilità di configurare un cambio manuale o automatico. Ci saranno anche versioni a trazione anteriore e a trazione integrale. L'arrivo della nuova 500x è previsto per la primavera del 2022.

FIAT B-SUV, un SUV di nuova generazione

È giunto il momento per la Fiat di aumentare la sua offerta di SUV in Europa. Il 2022 sarà l'anno in cui verrà lanciato un modello totalmente nuovo. Un SUV di segmento B di cui oggi non si conosce il nome ma si può prevedere che sia chiamato a guidare l'offensiva dei nuovi modelli che l'azienda introdurrà nei prossimi anni.

Il nuovo SUV Fiat sarà influenzato dalla Centoventi, concept model presentato solo pochi anni fa al Salone di Ginevra. È noto internamente come "Progetto 364" e sarà supportato dalla piattaforma CMP, un'architettura che consentirà lo sviluppo e la commercializzazione di una variante 100% elettrica. Il lancio è previsto per la seconda metà del 2022.

Fiat Tipo Cross Station Wagon, un'auto familiare 'crossoverizzata'

La gamma Tipo non sarà esente da tutte le novità che, dopo averla rinnovata con un importante restyling, vuole introdurre una nuova variante che aumenterà il pubblico potenziale a cui si rivolge. La protagonista sarà la Fiat Tipo Station Wagon, ossia la variante della carrozzeria di famiglia.

La Tipo SW sarà "crossoverizzata" per seguire le orme della nuova Fiat Tipo Cross. Un modello che sarà un'alternativa diretta alla Ford Focus Active. La nuova Fiat Tipo Cross Station Wagon è già in fase di sviluppo e presto verrà realizzata. A livello estetico non presenterà grandi sorprese. Adotterà un'immagine molto simile alla Tipo Cross 5 porte. Numerosi parafanghi in plastica, notevole altezza da terra e barre portatutto.

Sarà disponibile solo con trazione anteriore e cambio manuale e a scelta tra motori diesel e benzina. La presentazione è fissata per la prima metà del 2022.

Fiat aumenterà la sua linea di furgoni e veicoli commerciali

Fiat Professional, la divisione veicoli commerciali di Fiat, rinnoverà e aumenterà la propria offerta di prodotti.

Saranno lanciati sul mercato nuovi furgoni ed alcuni di questi sono già stati svelati:

Il nuovo Fiat Scudo approderà nelle concessionarie europee e sarà accompagnato da una interessantissima variante 100% elettrica, la nuova Fiat Scudo. Si materializzerà anche l'arrivo della nuova Fiat Ulysse, un modello che avrà in gamma anche un'alternativa tutta elettrica, la nuova Fiat Ulysse.

L'azienda inoltre sta anche lavorando sullo sviluppo di altri modelli che saranno presentati nei prossimi anni.