A Maranello oggi è stato il giorno che tanti tifosi della Rossa stavano aspettando da mesi, da quando è finito il Mondiale 2022 di Formula 1. Infatti oggi è stato il giorno della presentazione della nuova monoposto della Scuderia Ferrari battezzata con il nome di SF23.

Tripudio rosso a San Valentino per la nuova SF23

Oggi è un giorno di San Valentino speciale per i tifosi della Ferrari che hanno atteso per mesi la presentazione della nuova monoposto che parteciperà al nuovo Mondiale di Formula 1 che aprirà le danze il 5 Marzo in Bahrein.

Mai come stavolta la nuova Ferrari è nata con un solo obiettivo: tornare a vincere il Mondiale di F1.

A guidare la nuova monoposto ci saranno anche in questa stagione i due beniamini dei tifosi: Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Rispetto allo scorso anno ci sarà però un nuovo Team Principal e General Manager: Frédéric Vasseur.

L'ultimo Mondiale vinto dalla Ferrari fu quello di Raikkonen nel 2007

Era il lontano 21 ottobre 2007 e in Brasile, per la precisione nel circuito internazionale di Interlagos, andava in scena l'atto finale del Mondiale di F1 che vedeva tra i principali protagonisti un giovane Lewis Hamilton (McLaren), il campione in carica Fernando Alonso (McLaren) e infine il pilota finlandese Kimi Raikkonen (Ferrari) ingaggiato dalla scuderia di Maranello solo un anno prima per sostituire il pluricampione del mondo Michael Schumacher.

Non fu una gara semplice per la Ferrari che ormai si presentava all'ultimo Gran Premio della stagione con poche speranza di essere incoronati Campioni del Mondo, ma quel giorno tutto girò per il verso giusto: Hamilton arrivò settimo, mentre Fernando Alonso arrivò terzo e Kimi Raikkonen arrivò primo.

Quel giorno Raikkonen portò la Ferrari sul tetto del mondo, divenne il nuovo campione del mondo di F1.

Un giorno che ormai appare troppo lontano per i tifosi della rossa, da quel giorno sono ormai passati ben 16 anni, anni di speranze, gioie illusorie e delusioni.

Leclerc e Sainz fanno sognare i tifosi: "Vogliamo riportare il Mondiale alla Ferrari, voi tifosi ve lo meritate"

Nel corso della presentazione della nuova monoposto i due piloti della Scuderia Ferrari hanno avuto l'opportunità di rispondere a qualche domanda sulla nuova stagione e sulla nuova vettura.

Sainz ha raccontato di una macchina esteticamente bellissima, più di quella dello scorso anno. Nel suo discorso il pilota spagnolo ha espresso anche tutta la sua emozione di essere davanti ai tifosi della Ferrari in un giorno così importante.

Leclerc ha avuto l'opportunità di guidare l'auto davanti ai tifosi per due giri.

Al termine dei due giri Leclerc ha affermato di aver avuto buone sensazioni e ha ringraziato ancora una volta i tifosi giunti sugli spalti e i tifosi da casa per il supporto che ogni giorno danno alla squadra.