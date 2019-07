Comune di Fisciano: anche nel comune salernitano è prevista un’interruzione della fornitura idrica a causa di lavori programmati sulla rete idrica regionale. Il disservizio riguarderà la giornata di mercoledì 31 luglio 2019 (a partire dalle ore 10:00 e sino alle ore 18:00) e coinvolgerà le seguenti strade cittadine: via Raffaele Siniscalchi, via Salvador Guillermo Allende Gossens, Carlo Alberto Alemagna, Raffaele Lombardi, villaggio Austria, Generale Luigino Nastri, vicoletto Davide Ianniello, via Pietro e Antonio Ianniello, Don Giovanni Minzoni, Casa Naddeo, casa Papa, VI novembre, Crisoli, Alcide De Gasperi, Don Francesco Ardovino, fratelli Napoli, tenente Antonio Nastri, Don Alfonso de Caro, Giovanni Venditti, cimitero comunale, via dei sepolcri, via del centenario, corso San Giovanni Battista, via Starza e relative traverse limitrofe, maggiore Giovanni Pecoraro, strada statale 88, via del credito cooperativo, via dell'agricoltura, via del progresso scientifico.