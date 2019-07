Sul sito istituzionale dell'azienda G.O.R.I. S.p.a., ente proprietario della gestione delle risorse idriche in molti comuni della regione Campania, è stata comunicata, nella sezione 'avvisi all'utenza', la temporanea mancanza della fornitura di acqua in alcuni paesi della Città Metropolitana di Napoli, tra i quali i comuni di Nola, Brusciano, Sant'Anastasia, Somma vesuviana, Ottaviano e Portici. Il disservizio momentaneo si è reso necessario per eseguire alcuni interventi tecnici per lavori di manutenzione.

Lunedì 22 e martedì 23 luglio

Comune di Nola : temporanea sospensione della fornitura idrica a partire dalle ore 09:00 e sino alle ore 14:30 di lunedì 22 luglio a causa di interventi tecnici di manutezione per lavori programmati già da tempo. Il disservizio momentaneo riguarderà le utenze, commerciali e domestiche, allocate in via Alcide De Gasperi e relative traverse adiacenti.

Comune di Brusciano: interruzione idrica nella giornata di martedì 23 luglio a partire dalle ore 09:00 e sino alle ore 15:00 per le utenze, residenziali e commerciali, collocate lungo le seguenti strade cittadine: via Vittorio De Sica, Eduardo De Filippo, Roberto Rossellini, Vincenzo Gioberti, Raffaele Viviani, Tirone, Guglielmo Marconi, Ettore Majorana, Principe Antonio De Curtis in arte Toto', Paolo Borsellino, Publio Virgilio Marone e relative traverse limitrofe, viale Giovanni Falcone, piazza Sant'Antonio, piazza San Giovanni.

Mercoledì 24 e giovedì 25 luglio