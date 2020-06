La Gori spa, azienda gestore del servizio di fornitura d'acqua in molti comuni della Campania, ha annunciato attraverso la propria pagina web istituzionale la momentanea sospensione idrica in delle strade del comune di Brusciano (Città Metropolitana di Napoli). Il disservizio è previsto per la giornata di lunedì 29 giugno nella fascia oraria a partire dalle ore 8:00 e fino alle ore 19:30.

Le strade interessate dalla temporanea sospensione d'acqua

Come si legge sul sito internet ufficiale ed istituzionale della società Gori spa, a causa di lavori di manutenzione programmati al fine di migliorare la qualità del servizio fornito, l'azienda dovrà sospendere la fornitura di acqua nelle seguenti strade cittadine: via Genova, via Foggia, Cagliari, Taranto, via Milano, Palermo, Arezzo, Giovanni Amendola, Aldo Moro, Guido Cavalcanti, Alessandro Manzoni, Giuseppe Parini, Ugo Foscolo, Salvator Rosa, Raffaele Viviani, Giordano Bruno, Vincenzo Bellini, Giacomo Leopardi, Roma, via Torino, Bologna, Giuseppe Verdi, Vittorio De Sica, Antonio De Curtis, Virgilio, Giosuè Carducci, Giuseppe Giusti, Giuseppe Mazzini, Cesare Battisti, Giuseppe Garibaldi, Vittorio Veneto, Gioacchino Rossini, Mariano Semmola, Pietro Gobetti, via Padula e relative traverse, Filippo Turati, Gabriele D'Annunzio, Nicolò Paganini, fratelli Kennedy, Matilde Serao, viale Giovanni Falcone, via Pasquale Fonseca, Eugenio Barsanti, Massimo Troisi, Tirone, Camillo Cucca, Madonna della Stella, Galileo Galilei, Enrico Fermi, Biagio Caccia, Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, Nino Bixio, Don Bosco, San Sebastiano Martire, Corte, Leoncavallo, Madonna delle Grazie, Guido de Ruggiero, Don Luigi Sturzo, Cimminola, Martiri d'Ungheria, Eduardo Scarfoglio, via Cimitero e relative traverse, Michelangelo Buonarroti e traverse adiacenti, Gardenia, Quattromani, Caprarelle, Guglielmo Obedan, Sant'Euclione, viale Europa, via della Libertà, via degli Astronauti, via della Repubblica, via variante 7 bis, viale dei pini, via degli oleandri, via delle ginestre.

Istituito un servizio idrico sostitutivo

Per fronteggiare il disservizio, la Gori spa attiverà un servizio sostitutivo di erogazione della fornitura d'acqua. Saranno, infatti, messe a disposizione di tutti gli utenti due autobotti, che saranno posizionate una in via Guido De Ruggiero e l'altra in via Guglielmo Marconi . L'azienda con sede nel comune di Torre del Greco (Napoli), scusandosi con i propri clienti per il disagio causato, ha anche comunicato che per breve tempo potrebbero accadere fenomeni di torbidità dell'acqua alla riapertura del flusso idrico.