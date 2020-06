La società che gestisce il servizio idrico integrato in numerosi comuni della regione Campania, la Gori spa, ha comunicato attraverso il proprio portale web la temporanea interruzione idrica in tre comuni della Città Metropolitana di Napoli: San Sebastiano al Vesuvio, Marigliano e Castello di Cisterna. Il disservizio riguarderà le giornate di giovedì 25 e lunedì 29 giugno ed è dovuto a lavori programmati finalizzati al miglioramento del servizio idrico in tutti e tre i comuni. Alla riapertura del flusso idrico, come si legge nel comunicato diffuso dall'azienda, potrebbero verificarsi fenomeni transitori di breve durata di torbidità dell’acqua.

Interruzione idrica giovedì 25 giugno

Nel comune di San Sebastiano al Vesuvio l'erogazione idrica sarà sospesa a partire dalle ore 9 alle ore 16 di giovedì 25 giugno 2020, nelle seguenti strade cittadine: via della Libertà, via Marino Falconi, viale Galileo Galilei, viale Giuseppe Caroselli, via Luigi Palmieri, via Alessandro Volta, via Archimede, viale Michelangelo Buonarroti, piazzale della Repubblica, panoramica Fellapane, via Plinio, piazzale Plinio, rampa Julia, via Borrelli, viale professore Antonio Farella, vico Notaro. La Gori comunica anche che visto il disservizio è stato appositamente istituito un servizio idrico sostitutivo con fontanine installate presso via panoramica Fellapane, numero civico 30, per l'intera durata dell'interruzione idrica.

Nel comune di Marigliano è prevista la mancanza d'acqua giovedì 25 giugno, a partire dalle ore 11 alle ore 20 nelle seguenti strade comunali: via Faibano, via Verona, via del Carmine alle paludi, strada del Lagnuolo, via Gabriele Guercia, via Calignano, via Fabio Massimo. Per l'intera durata della sospensione idrica saranno installate delle fontanine per il servizio idrico sostitutivo, allocate presso il corso Umberto I, numero civico 494.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Sospensione idrica lunedì 29 giugno

Nel comune di Castello di Cisterna, invece, mancherà l'acqua nella giornata di lunedì 29 giugno a partire dalle ore 8 alle ore 19:30 nelle seguenti strade cittadine: strada statale Nazionale delle Puglie- variante 7 bis, via Giuseppe Mazzini, traversa Nino Bixio. Per far pronte al disservizio sarà attivato un servizio di erogazione idrica sostitutivo con due autobotti, una collocata in via Guido De Ruggiero, all'angolo con via dei Santi Pietro e Paolo, nel largo adiacente la farmacia comunale di Brusciano (Città Metropolitana di Napoli) e un'altra in via Guglielmo Marconi nello spazio antistante la casa dell’acqua del Comune di Brusciano.

La Gori si è scusata con i suoi clienti per il disservizio causato.