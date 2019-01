Advertisement

Nella giornata di ieri, a Trieste, il vicesindaco leghista Polidori si era vantato su Facebook di aver buttato le coperte di un clochard.

I cittadini si sono coalizzati per aiutare il senzatetto e scusarsi a nome dell'intera città. Polidori ha poi replicato di aver buttato soltanto degli stracci, e ha affermato che se avesse saputo che si trattava di un bivacco non avrebbe fatto nulla, ma basta riflettere sul suo stesso post di ieri per capire che la risposta non sta in piedi.

Il gesto di Polidori e la risposta dei suoi concittadini

Ieri il vicesindaco del capoluogo del Friuli aveva postato un lungo commento su Facebook in cui sosteneva di aver buttato delle coperte e degli stracci trovati in Via Carducci.

Il materiale apparteneva infatti a un senzatetto [VIDEO]. Il politico aveva quindi concluso il post affermando di voler vedere se i soliti "benpensanti" avrebbero avuto il coraggio di farsi avanti.

Così è stato. Moltissime persone si sono attivate per aiutare il clochard e portargli coperte e maglioni, aggiungendo anche un cartello in cui si scusavano per quello che era accaduto.

Il giornalista Diego D’Amelio, del giornale Il Piccolo, ha anche scritto un post su Twitter in cui afferma che qui non si parla più di posizioni politiche, ma di vera e propria banalità del Male.

La replica (discutibile) di Polidori

La risposta del Vicesindaco non si è fatta aspettare.

Polidori sostiene che se il clochard vorrà farsi ospitare in una struttura adeguata lui gli comprerà anche abiti nuovi. Il politico della Lega afferma però che il senzatetto potrebbe non averne necessità, dal momento che gli risulta che il soggetto guadagnerebbe addirittura 3000 euro al mese, e che inoltre in passato avrebbe già rifiutato un alloggiamento coperto.

Inoltre, continua Polidori, quelli che lui ha buttato sarebbero stati solo stracci e non coperte, dunque avrebbe soltanto fatto il suo dovere di cittadino [VIDEO].

Il problema è che quest'ultima frase viene smentita facilmente da Polidori stesso, poiché nel tanto discusso post del giorno prima (ben leggibile su moltissimi giornali e sul web) lui in persona elencava la presenza di giacche e un piumino, il che contraddice in modo evidente la sua risposta.

Inoltre concludeva l'attacco invitando i "benpensanti" a farsi avanti per protestare, e che comunque a lui non sarebbe "fregato nulla". Se avesse trovato solo degli stracci, li avrebbe semplicemente buttati e difficilmente avrebbe poi scritto cose del genere. Le sue intenzioni di rimuovere le coperte del clochard in piena coscienza sembrano invece evidenti sin dal primo momento.