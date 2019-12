Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato molto spazio ai personaggi di Arianna e Andrea. Al momento la coppia è sembrata in netto contrasto sui loro progetti di vita. Andrea sembrerebbe intenzionato a ricominciare da capo a Londra, mentre Arianna sembra decisamente orientata a restare a Napoli a occuparsi del Vulcano. Nei prossimi episodi ci saranno importanti sviluppi su questi due personaggi, mentre Samuel sembra proporsi sempre più prepotentemente come alternativa ad Andrea nella vita di Arianna.

Di seguito l'approfondimento della vicenda legata a questa storyline e le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 23 al 27 dicembre.

Samuel interessato ad Arianna

Davide Devenuto ha più volte dichiarato che a breve lascerà la soap. A questo punto si prospettano due possibilità, Andrea resterebbe come presenza off screen, oppure bisognerebbe ricorrere a una scelta più drastica, in modo da tagliarlo definitivamente fuori dalla vita di Arianna (Samanta Piccinetti). Ovviamente questo non significa necessariamente che debba esserci una svolta tragica, del resto anche una separazione netta - con Andrea trasferitosi a Londra - potrebbe tutto sommato risolvere la situazione.

Proprio in merito a una rottura dei due, l'ingresso del cuoco cantante Samuel (Samuele Cavallo), ha fatto ipotizzare che questo personaggio possa sostituire Andrea nel cuore di Arianna e dei fan. Il personaggio è sembrato sin da subito molto estroverso ed esuberante. Affiancare un tipo così guascone, molto simile al primo Andrea, potrebbe dare nuova linfa al personaggio di Arianna.

Arianna come Otello

Entrambi i personaggi sono rimasti privi del loro partner e questo sta avendo un peso sulle loro storyline. Andrea resterà fino a Febbraio mentre Teresina è ormai assente da oltre sei mesi, ma il suo fantasma aleggia su Otello (Lucio Allocca) sotto forma di presenza costante seppur invisibile. Questa situazione ha iniziato un po' a logorare la pazienza dei fan, che vorrebbero che questi due protagonisti iniziassero un arco narrativo liberi da queste presenze ingombranti di partner solo virtualmente presenti.

Il timore che Arianna possa restare in balia di una presenza solo virtuale di Andrea ha messo in allarme i fan, che sperano in un futuro diverso per questo personaggio.

La partenza per Londra

Nei prossimi episodi, Andrea riuscirà a convincere Arianna a partire con lui per Londra, tuttavia quando i due saranno sull'aereo faranno un incontro del tutto inaspettato. Non si sa quanto la presenza di questo personaggio possa influenzare il destino dei due, potrebbe anche essere una piccola gag pre natalizia, in ogni caso non potrà esserci un lieto fine per i due, dal momento che Davide Devenuto sta per lasciare la soap.