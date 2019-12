L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. Nonostante l'ottima prima parte della stagione, la rosa nerazzurra ha evidenziato ancora qualche limite, portato alla luce soprattutto dai tanti infortuni che hanno falcidiato la squadra di Antonio Conte. Situazione delicata, che ha ridotto all'osso la compagine nerazzurra, che sabato contro il Genoa rischia di scendere in campo perfino con due diciassettenni, Agoumé e Sebastiano Esposito. Anche per questo l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è al lavoro per assecondare le richieste del proprio tecnico.

Il reparto che subirà maggiori modifiche è quello di centrocampo, con l'arrivo di una, forse due pedine, mentre potrebbe restare intatto l'attacco.

Niente vice Lukaku

L'Inter sta lavorando assiduamente per cercare di regalare al proprio tecnico, Antonio Conte, i rinforzi richiesti già entro la prima metà di gennaio. Come riporta TuttoSport, però, ci sarebbero dubbi sul possibile arrivo di un vice Lukaku.

Sembrava scontato l'arrivo di un giocatore nel reparto avanzato che permettesse di far rifiatare al centravanti belga, che ha giocato praticamente sempre negli ultimi due mesi, risentendone in particolar modo nelle ultime partite dal punto di vista della lucidità sotto porta.

Il grave infortunio subito da Alexis Sanchez aveva amplificato questa esigenza, tanto che i nerazzurri si erano mossi con forza su Olivier Giroud, centravanti francese in scadenza di contratto con il Chelsea e ai margini della squadra di Lampard, con l'allenatore inglese che gli preferisce il giovane Abraham.

Il club nerazzurro, però, avrebbe deciso di concentrare tutti i propri sforzi sugli altri reparti. Il motivo è legato anche all'esplosione di Sebastiano Esposito, che ha dimostrato di meritare di stare in pianta stabile in prima squadra. Il giovane attaccante, dunque, farà da vice Lukaku anche se non bisogna dimenticare l'imminente ritorno in campo del Nino Maravillla, che potrebbe tornare tra i convocati già contro il Napoli, il 6 gennaio.

I rinforzi dell'Inter

Inter che punterà ad almeno un centrocampista e un esterno sinistro.

Sull'out mancino le idee sembrano essere chiare con Alonso primo obiettivo dei nerazzurri. Lo spagnolo è ai margini del Chelsea, con i Blues che potrebbero cederlo anche in prestito con diritto di riscatto. Più complesso il discorso relativo al centrocampista. L'obiettivo numero uno di Conte e Marotta sarebbe Arturo Vidal, ma il Barcellona al momento sarebbe restìo dal cederlo in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista cileno, però, starebbe forzando per facilitare il buon esito dell'affare. L'alternativa è Rodrigo De Paul, anche se resta viva la pista che porta a Dejan Kulusevski, anche se il Parma vorrebbe tenerlo fino a giugno. In quel caso lo svedese diventerebbe l'obiettivo numero uno la prossima estate.