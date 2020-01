Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà approfondita la crisi che vede coinvolti, in questo periodo, Filippo e Serena. Nonostante i ripetuti tentativi di Filippo di recuperare il suo matrimonio, Serena non sembrerà affatto intenzionata a perdonare il marito e anzi ne approfitterà per partire, lasciando l'uomo tra dubbi e disperazione. Nel frattempo la questione della piccola Bianca e la sua insegnante Gagliardi si farà sempre più delicata e Angela si troverà a dover prendere una decisione molto difficile.

Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 20 al 24 Gennaio, relativi a queste due appassionanti storyline.

La rabbia di Serena, Filippo disperato

Per quanto risulti ancora legata a Filippo (Michelangelo Tommaso), Serena (Miriam Candurro) non riuscirà a perdonare l'uomo. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, quest'ultimo cercherà invano di ricucire il suo rapporto con la moglie, ma i suoi tentativi risulteranno inutili. Inoltre Serena prenderà un'inaspettata decisione e partirà per Berlino assieme alla piccola Irene (Greta Putaturo)

Nei prossimi episodi di Un posto al sole Filippo sarà sempre più devastato dal dolore; l'uomo non prenderà affatto bene questa improvvisa partenza e cercherà di trovare una soluzione che gli consenta di ricucire il rapporto con sua moglie.

La nostalgia sarà fortissima e Filippo resterà in febbrile attesa per il ritorno delle due donne della sua vita. Nel frattempo però, durante il suo viaggio, avverrà un curioso evento che coinvolgerà Serena.

Serena fa un incontro misterioso

Mentre sarà in viaggio con la piccola Irene, Serena si imbatterà in un incontro davvero inaspettato. Le anticipazioni non rivelano altro in merito, quindi difficile fare ipotesi.

Serena si recherà a Berlino, dove si trovano le sue sorelle gemelle e la madre, però si parla di incontro durante il viaggio, quindi improbabile si tratti di loro, senza contare che non risulta previsto un loro ritorno. Il discorso potrebbe essere più interessante se si parlasse di qualche personaggio di un passato più prossimo che riguarda Serena. Bisognerà solo pazientare qualche giorno per scoprire di più.

Angela in difficoltà

Nel frattempo Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo) saranno sempre più ai ferri corti in merito alla decisione di affiancare un insegnante privato a Bianca (Sofia Piccirillo). Tuttavia nella questione di Bianca potrebbe esserci una svolta e Angela inizierà ad intuire quali possano essere le reali cause del disagio della bambina. A questo punto però la donna si troverà dinanzi a un dilemma e dovrà prendere una difficile decisione.