Tornano per la gioia degli appassionati su Ps4,Nintendo Switch, Steam e Xone (solo in digitale) i cuccioli di cane eroi della famosa serie animata in onda sui canali per bambini Paw Patrol in questa ultima loro avventura intitolata Mighty Pups Salva Adventure Bay in stile platform semplice, anche per i videogiocatori più piccoli. La versione provata è quella per Xbox One che non si differisce di nulla rispetto alla versione per Ps4, ma che saranno compatibili prossimamente per le nuove console di prossima uscita come Ps5 e Xbox Serie X.

Un gioco per gli amanti del cartone animato

Si potrà giocare nei panni di Chase, Rubble, Marshall, Everest, Skye, Rocky, Zuma e Tracker in modalità cooperativa a due giocatori, e ogni cane, ha un potere speciale come quello di Chase "Super Speed" e "Whirlwind Power" di Skye.

Il gioco contiene sette missioni, più sette minigiochi. Inoltre, l'ambientazione del gioco di Adventure Bay è descritta come "massiccia" e includerà luoghi familiari come Lookout e Jake's Snowboarding Resort. In precedenza, Outright Games ha rilasciato Paw Patrol: On a Roll! con lo sviluppatore Torus Games nel 2018, che è il più venduto di Outright fino ad oggi. PAW Patrol è il franchise di intrattenimento numero uno per i bambini in età prescolare e un fenomeno globale con portata in oltre 170 paesi attraverso i suoi programmi TV, giocattoli, Videogiochi, linee di abbigliamento e persino giostre nei parchi a tema. Un gioco in stile arcade come nei precedenti capitoli in cui ogni cucciolo ha le sue caratteristiche ed abilità, che serviranno per poter affrontare i vari ostacoli dei livelli che si presenteranno davanti.

Il gioco è una grande lezione introduttiva sul platform di base per bambini piccoli e insegnerà loro come manovrare attraverso salti e doppi salti, insegnando loro anche come funzionano i collezionabili.

Ogni livello ha dolcetti da raccogliere e zampe d'oro da raccogliere. Mentre si svolge ogni missione, occasionalmente si ci potrà imbattere in un ostacolo che non si può affrontare da soli.

Si troveranno enigmi e mini giochi da poter fare oltre a poter contare su buon comparto audio e doppiaggio come nel cartone animato, come era nei precedenti giochi disponibile su Ps4, Nintendo Switch, Xbox One e Steam.

La conclusione sul gioco

Gioco adatto per bambini ma anche un adulto potrà divertirsi.

Uno stile quasi arcade che richiama gli altri capitoli usciti del gioco e che intrattiene volentieri per alcune ore il videogiocatore, che non vuole impegnarsi troppo in un gioco che non richiede come detto tante abilità come possono essere giochi più complicati per il loro genere. Voto Sei e mezzo.