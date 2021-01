Una delle vicende ancora in sospeso ne Il Paradiso delle Signore è la questione Achille Ravasi, la quale da tempo è avvolta da un alone di mistero. Il pubblico sa che, dopo aver sposato Adelaide, l'uomo è partito con la moglie in viaggio di nozze. Da quel poco che è stato rivelato sembra che la luna di miele in America non sia stata tanto piacevole, al punto tale che Umberto è andato a prendere la contessa per riportarla a casa. Dopo questi avvenimenti, da quando i due sono rientrati a Milano, si è parlato poco di Ravasi ed è palese che Guarnieri e Adelaide nascondano qualcosa. Cosa è accaduto al marito della donna?

L'argomento è venuto fuori nelle puntate 61 e 62.

Si torna a parlare di Achille Ravasi ne Il Paradiso delle signore: puntata 61

Che fine ha fatto Achille Ravasi? Si tratta dell'interrogativo che forse attanaglia maggiormente la mente dei fan de Il Paradiso delle signore. Si è tornato a parlare del personaggio proprio negli appuntamenti in onda questa settimana, in particolare nelle puntate 61 e 62 in onda . Nella prima, trasmessa lunedì 11 gennaio, Adelaide si è recata a Villa Guarnieri per parlare di Germano Luberti e dell'affare che Umberto ha deciso di accettare, nonostante la donna fosse contraria. La contessa mette in guardia il cognato, perché potrebbe aver fatto uno sbaglio "fatale". Secondo la donna Bergamini la farà pagare ad entrambi perché "era in America all'epoca dei fatti.

Era amico di Ravasi ed è stato l'ultimo che ha incontrato". Infine, la discussione tra i due si è conclusa con Umberto che le chiede di fidarsi di lui e che farà di tutto per proteggerla, come ha sempre fatto. Dal dialogo tra il banchiere e la contessa è emerso che è accaduto qualcosa di grave durante la loro permanenza in America.

Puntata 62 de Il Paradiso delle signore: Bergamini parla con Ludovica della sparizione di Ravasi

Nella puntata trasmessa il 12 gennaio, la 62, Arturo Bergamini ha parlato con il figlio, ammettendo di essersi fidato troppo di uno come Umberto Guarnieri. L'uomo ha tutta l'intenzione di vendicarsi del commendatore, ma Cosimo gli ha sconsigliato di agire in quel modo e ha deciso di occuparsi lui stesso di Guarnieri per capirci di più sull'affare.

Successivamente, Ludovica Brancia di Montalto si è avvicinata a Bergamini senior. Nella chiacchierata tra i due è venuto fuori l'argomento "Achille Ravasi". A proposito di questo, l'uomo ha raccontato alla giovane che Ravasi era interessato all'affare ma, dopo avergli dato appuntamento a New York, non si è presentato e da quel momento è sparito nel nulla. Ludovica ha ribattuto dicendo che il marito della contessa si è comportato allo stesso modo con sua madre Flavia. Infine, nella puntata si è visto che Bergamini ha iniziato ad indagare su cosa è avvenuto in America ad Achille Ravasi. Cosa accadrà adesso tra Umberto e Arturo? Si sa per certo che la questione continuerà a rimanere aperta, almeno finché la verità non verrà fuori.