Prosegue la pausa settimanale de Il Paradiso delle Signore. In attesa del ritorno della soap, in programma per lunedì 4 gennaio 2021, sono state pubblicate in rete le prime anticipazioni di ciò che il pubblico vedrà nei prossimi episodi. Gli spoiler diffusi recentemente sono incentrati su Agnese che, stando a quanto anticipato, dovrà giustificare il fatto di aver nascosto a Gabriella la lettera scritta dal figlio Salvatore. Come se ciò non bastasse, la donna si troverà a dover affrontare le violente reazioni del marito. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà alla signora Amato dopo il suo rientro a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: momenti difficili per Agnese nei prossimi episodi

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore riemergerà una questione lasciata in sospeso da tempo. Si tratta della vicenda legata alla lettera scritta da Salvatore (Emanuel Caserio) e indirizzata a Gabriella (Ilaria Rossi), ma intercettata dalla madre del giovane, Agnese (Antonella Attili). Dopo aver nascosto la missiva, e aver perciò impedito alla ragazza di leggerla, la vita dei personaggi è andata avanti e la vicenda è rimasta in sospeso. La anticipazioni relative ai prossimi episodi della soap rivelano che la verità verrà a galla e Agnese dovrà affrontarne le conseguenze. Il primo a trovare la lettera sarà Rocco (Giancarlo Commare). Successivamente, anche Salvatore apprenderà che la missiva non è mai stata letta dalla Rossi.

Il giovane Amato sospetterà della madre e chiederà spiegazioni anche all'amica Rosalia (Ornella Giusto). In seguito Gabriella riuscirà a leggere la lettera e le cose si complicheranno perchè la ragazza è fidanzata ufficialmente con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) e la data delle nozze è stata fissata. La stilista, nonostante tutto, deciderà di confrontarsi con il suo ex.

Problemi in vista per Agnese nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore: anticipazioni

Momenti difficili attendono Agnese nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore. L'inevitabile confronto-scontro tra Salvatore e la madre sulla questione della lettera non sarà, infatti, l'unico problema della donna. Agnese passerà momenti burrascosi con il rientro dalla Sicilia del marito Giuseppe (Nicola Rignanese).

Dopo il ritorno a Milano la signora Amato dovrà reprimere i sentimenti che prova per il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi). Secondo alcune anticipazioni diffuse sul web, il consorte diventerà minaccioso e inizierà ad avere violente reazioni nei confronti della moglie. É perciò probabile che l'uomo scoprirà molto presto il legame tra la donna e il Ferraris.