In un epoca, mai come questa, improntata sull’apparenza e sui social, che influenzano anche giovani ragazzi ad apparire quali non sono, conformandosi a standard spesso finti e costruiti, le 'eccezioni' diventano importanti esempi per chi, tra quegli standard, si sente inadeguato e aspetta la spinta giusta per imporsi come se stesso.

Da Armine Harutyunyan a Giovanna Botteri, la bellezza delle donne oltre le convenzioni moderne

Un esempio positivo di ciò, nel 2020, è stata la figura della giovane modella di Gucci, Armine Harutyunyan, 23enne di origini armene che, nonostante non rispecchi i canoni di bellezza imposti dalle passerelle, sarebbe comparsa nella classifica delle 100 donne più sexy del mondo.

Il sostegno che molti ragazzi hanno dimostrato verso la giovane, accusata di essere “brutta”, molto dice sulla presenza di una buona fetta di gioventù che comincia ad essere stanca di farsi bella per essere accettata.

Prima di lei, ad essere messa sotto torchio per il suo aspetto poco piacevole, era stata la talentuosa giornalista Giovanna Botteri; una bufera mediatica di cui molto si è parlato e che ha mostrato l’aspetto spaventoso di una società dove l’apparenza a volte conta più della bravura. Anche in questo caso, per fortuna, la giornalista ha trovato il giusto sostegno che merita e un piedistallo dal quale si potrà permettere di guardare le giovani leve del giornalismo, indirizzandole verso la strada della sapienza piuttosto che dell’apparenza.

Il fascino delle rughe e la rinuncia al botox, il nuovo mood delle star

Mentre il botox si fa sempre più spazio nel mondo maschile, e anche in giovane età, negli ultimi anni si sta sviluppando una controtendenza che fa retromarcia e al botox preferisce la bellezza della pelle che, più che invecchiare, cambia e si trasforma sempre in qualcosa di bello.

Da Cameron Diaz a Nicole Kidman, sono tante le donne del grande schermo che hanno rinunciato al ritocco per ritrovare la loro naturale espressione e bellezza in un volto cambiato da una ruga che improvvisamente ci si accorge trasforma la bellezza senza annullarla.

Sono significative le frasi di Cameron Diaz che dichiara di preferire vedere la sua faccia invecchiare piuttosto che averne una che non gli appartiene affatto, o Nicole Kidman che ritrova la naturalezza nel muovere la sua fronte dopo aver rinunciato ai suoi ritocchini.

E infine, il più bel sorriso del cinema, Julia Roberts, che è stata accusata di non curarsi come si deve per mantenere la sua fama, ha rotto, nel 2020, il silenzio, e coraggiosamente ha dichiarato al mondo intero che al botox preferisce invecchiare con serenità, dignità e un po' di umorismo.

Ebbene si, la grande Julia Roberts, a chi l’accusava di “invecchiare male”, risponde con fierezza di non essere più schiava di nessun cliché e che i problemi ad una certa età diventano altri, come proteggere i propri figli e avere cura di loro. Una diva che scende dal suo trono per lasciare il posto alle donne comuni che lottano ogni giorno per arrivare alla fine del mese per il bene della famiglia e che certo non hanno tempo, modo e possibilità di pensare a farsi un ritocco per apparire più belle.

Una donna, insomma, prima che attrice, che ha accettato il tempo che passa e non per questo è meno bella e affascinante della Julia Roberts di Pretty Woman. Infatti, anche con una ruga in più, sono tante le riviste più importanti del mondo che non rinunciano a dedicare la loro copertina al sorriso più brillante del cinema internazionale.