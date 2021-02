Le sorprese al Paradiso delle Signore non finiscono mai. Nella puntata andata in onda venerdì 26 febbraio, si è assistito all'arrivo di una di una donna che aveva appuntamento con Vittorio per un colloquio: si tratta di Gloria Moreau, che il giorno prima era entrata in atelier con un'aria misteriosa. La donna è tornata al grande magazzino e dopo aver scambiato due chiacchiere con Dora si è presentata a Vittorio per andare nel suo ufficio. Secondo alcuni spoiler, la donna che è venuta in Italia da Nizza non è interessata all’incarico da capo-commessa, o meglio, le potrebbe essere utile per stare accanto a qualcuno.

Infatti, al termine dell'episodio 95 Gloria ha ricevuto una chiamata dall'estero. La donna ha risposto e ha confermato al suo interlocutore che tutto è andato come previsto, che ha incontrato la persona che stava cercando da tempo e che non avrà intenzione di distaccarsene. Secondo le anticipazioni delle puntata 99 la Moreau, diventata ufficialmente la nuova capo-commessa, vedrà entrare la zia Ernesta in Atelier e si nasconderà per non farsi riconoscere. Molto probabilmente Gloria potrebbe essere la mamma di Stefania. Ma non si sa per certo che sorprese riserverà la soap.

Gloria Moreau si nasconde per non farsi riconoscere dalla zia Ernesta

Alla fine della puntata andata in onda venerdì 26 febbraio, Gloria Moreau ha risposto ad una chiamata dall'estero.

La donna ha rivelato alla persona con il quale stava parlando che era andato tutto secondo i piani: "Le informazioni che mi aveva dato erano corrette", ha affermato Gloria. La ragazza ha confermato anche che la persona che stava cercando da tempo era proprio al Paradiso e che non avrà intenzione di lasciarla mai più. Dunque milioni di telespettatori che seguono la soap si sono chiesti con chi stesse parlando la donna e soprattutto chi sia la persona che ha finalmente ritrovato.

Non si hanno ancora certezze sul passato di Gloria, cosa nasconde e cosa vorrà davvero la ragazza. Gli spoiler delle nuove puntate che andranno in onda da lunedì 1° marzo confermano che la Moreau verrà assunta come capo-commessa e prenderà quindi ufficialmente il posto di Clelia Calligaris.

Le anticipazioni rivelano anche che, come si vedrà nella puntata 99 Gloria si nasconderà quando vedrà entrare in atelier la signora Ernesta.

La zia di Federico porterà un abito pulito al nipote per la cena a casa Bergamini. Gloria quindi non vorrà che la Zia Ernesta la veda in quanto potrebbe riconoscere la sua vera identità. Visto che la persona direttamente collegata alla Zia Ernesta che la Moreau ha già visto in atelier è Stefania, Gloria potrebbe proprio essere la mamma della signorina Colombo. Quest'ultima ha perso la mamma da piccola ma potrebbe essere proprio lei la sua vera mamma, che è tornata dalla Francia per incontrarla.