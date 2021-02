Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio alla vicenda che vede Silvia alla spasmodica ricerca di giustizia per l'aggressione di cui è stata vittima. In questa storyline, decisamente controversa, ci sono però molti punti oscuri ancora da chiarire. Il nodo più grande da sciogliere resta ,ovviamente, quello legato all'identità dell'uomo che ha aggredito Silvia. Negli ultimi episodi. Thea ha dovuto mentire per difendere il fratello, mettendo in luce il fatto che Emil non avesse un alibi per la sera dell'aggressione. Di contro, resta il dubbio che Silvia abbia potuto sbagliare nell'individuare l'uomo come colpevole.

A seguire, un'analisi sull'identità dei due personaggi che aggredirono Silvia e Michele e sulla possibilità che Emil possa essere tra questi.

Un posto al sole: i due aggressori di Silvia

Va fatta una piccola ma doverosa premessa su questa storyline: nessuno vieta agli sceneggiatori di cambiare gli interpreti e i nomi dei personaggi. L'esempio recente del cambio di attore di Nunzio, ne è sicuramente l'esempio più lampante, ma risulta comunque interessante verificare l'identità degli attori che hanno impersonato gli aggressori. I due rom che hanno aggredito Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci), sono accreditati come Stephan Dinescu, interpretato da Rimi Beqiri e Gabriel Beniuc, a cui ha dato il volto l'attore Gerhard Koloneci. Per la precisione, Gabriel era l'aggressore più ciarliero e spavaldo.

Quello che ha discusso a lungo con Michele, giocando al gatto e al topo, mentre Stephan era il secondo uomo rimasto nell'ombra su cui l'attenzione si sta concentrando in queste puntate. Salta subito all'occhio che non risulta presente in quegli episodi né il personaggio di Emil Stoian né l'attore Sargis Galstyan. Se questo venisse confermato, vorrebbe dire che Silvia ha accusato un uomo innocente e resterebbe da capire quanto consapevolmente lo stia facendo.

Tale situazione, in cui buoni e cattivi sembrano scambiarsi di ruolo, risulta decisamente molto interessante e dovrebbe aprire la strada a una crisi tra Silvia e Michele dai toni sempre più profondi.

Un posto al sole, anticipazioni febbraio: Chiara intervista Silvia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia, delusa dalle indagini delle forze dell'ordine e dall'atteggiamento, a suo dire, insensibile del marito, prenderà una decisione totalmente inaspettata.

La donna accetterà infatti di concedere un'intervista a Chiara (Alessandra Masi), su quanto le è accaduto. A nulla varranno i tentativi di Michele che proverà fino all'ultimo a convincere la ragazza a desistere dal suo intento. Le anticipazioni non rivelano il contenuto dall'intervista, ma confermano che le parole di Silvia avranno delle forti conseguenze sull'intera vicenda, oltre a creare una profonda spaccatura tra Michele e sua moglie.