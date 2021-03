L'Inter continua spedita verso il suo unico obiettivo stagionale: lo scudetto. Dopo la pausa delle Nazionali, la squadra di Antonio Conte avrà di fronte a se un mese decisivo per sperare di vincere il trofeo, che a Milano manca da più di 10 anni. Ma in casa nerazzurra non si parla solo di questo. Si pensa già alla prossima stagione e a quali potrebbero essere gli investimenti sul mercato per costruire una squadra forte e solida a immagine e somiglianza del suo allenatore. Beppe Marotta, l'a.d. nerazzurro, che è tornato al lavoro dopo aver contratto il Covid, è pronto a risolvere le diverse questioni di mercato.

Sono tanti i nomi, infatti, che potrebbero lasciare Appiano Gentile la prossima estate. Tra i giocatori già in rosa e quelli in prestito che torneranno a disposizione di Conte senza, però, una precisa collocazione nella rosa.

Inter, tante cessioni la prossima estate

Quella del 2021 si prospetta un'estate molto calda per l'Inter. Il club vorrebbe rinforzare la rosa, ma prima c'è da vendere alcuni giocatori che non rientrano più tra le gerarchie di Antonio Conte. I primi a fare le valigie saranno, probabilmente, Kolarov, mai incisivo in questa stagione e per questo poco schierato in campo. Vecino, reduce da una stagione piena di infortuni, Young, sempre più in direzione Londra, e infine Vidal. Il cileno è il grande punto interrogativo della squadra nerazzurra.

Negli ultimi mesi il suo nome è stato il più delle volte accostato a vari club europei. C'è Sampaoli, il nuovo c.t. del Marsiglia, che lo vorrebbe in Francia, lui che lo conosce bene, ma c'è anche Rafinha, ex interista, che ha garantito che in futuro giocherà al Flamengo. Mentre in Turchia sostengono che il suo nome sia stato accostato al Galatasaray.

Inter, così in futuro senza gli addii

L'Inter del futuro potrebbe non cambiare troppo. Per la stagione 2021-2022 verrebbero riconfermarti molti elementi. A partire da Handanovic. Lo sloveno non è ancora pronto a fare le valigie e lasciare Milano. A proteggere la sua area di rigore ci sarà l'ormai consolidato trio formato da Skriniar-Bastoni-De Vrij.

Davanti alla difesa Brozovic, con i due esterni che saranno Hakimi sulla fascia destra e Perisic sulla fascia sinistra, adattato al nuovo ruolo di quinto di difesa. A centrocampo il duo formato da Barella e Eriksen, in ballottaggio con Vidal. In attacco la sempre più convincente coppia formata da Lukaku e Lautaro.

Ecco gli 11 (probabili) titolari:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen/ 22 Vidal 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.