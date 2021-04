Continuano ad entusiasmare le storie all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle nuove puntate confermano che non mancheranno i colpi di scena. Molti nodi sono già venuti al pettine: uno di questi ha visto come protagonista Giuseppe Amato. L'uomo è stato da poco smascherato per aver sottratto gli abiti del Paradiso per venderli illegalmente in Germania. Agnese delusa dal consorte sta pian piano tornando tra le braccia di Armando. A quel punto quando Giuseppe scoprirà che la moglie desidererà porre fine al loro matrimonio, per tornare con l'amante, potrebbe vendicarsi del capo magazziniere, mettendo in pericolo la sua vita.

Giuseppe costringe Agnese a lasciare Ferraris

Come ormai noto a molti telespettatori, che seguono da tempo la soap de Il Paradiso delle Signore, il ritorno di Giuseppe Amato ha stravolto gli equilibri all'interno della famiglia. Agnese e Salvatore non fatto altro che dedicarsi al lavoro per portare avanti la famiglia, durante l'assenza improvvisa di Giuseppe. Dopo anni, il consorte della sarta si è fatto vivo a Milano e come se nulla fosse accaduto ha cercato di insinuarsi nella vita della moglie e del figlio. Durante la sua permanenza in Germania, Agnese ha coltivato il suo amore per Armando Ferraris. Il capo magazziniere, giorno dopo giorno, non ha fatto altro che prendersi cura della donna, con gesti di galanteria e puro amore nei suoi confronti.

Puntata dopo punta il sentimento tra la sarta e Ferraris si è fatto sempre più importate e, consapevoli di non poter continuare a nascondersi, stavano per dichiarare la loro relazione ai loro cari, se non fosse stato per l'arrivo inaspettato di Giuseppe. Con il ritorno dell'uomo, Agnese, seppur a malincuore, è stata costretta ad interrompere la relazione segreta con Armando e salvare il suo matrimonio.

Agnese vorrebbe lasciare il marito e tornare da Armando

Nonostante abbiano provato in tutti i modi a nascondere la loro pregressa relazione, Giuseppe non ha potuto fare a meno di intuire quanto Ferraris sia innamorato di sua moglie. Pur di andare in fondo a questa storia, il padre di Salvatore ha fatto in modo di farsi assumere come magazziniere, per tenere sotto controllo la moglie.

Con il passare dei giorni il capofamiglia non ha mantenuto la sua promessa di cambiare. L'uomo è entrato a far parte di un losco giro di affari, che prevedeva il furto degli abiti del Paradiso e la successiva vendita all'estero. Molto presto però Giuseppe è stato scoperto, proprio dal suo rivale in amore. Ferraris ha aperto gli occhi ad Agnese, che delusa dal comportamento del marito, sta piano piano distaccandosi da lui, per tornare tra le braccia di Armando. Essendo un uomo astuto e vendicativo, Giuseppe potrebbe capire che la moglie avrà intenzione di lasciarlo per mettersi con l'amante. Il signor Amato, assettato di vendetta nei confronti del suo collega, potrebbe pensare di compiere un gesto furioso, mettendo in pericolo la vita del signor Ferraris e distruggendo l'amore che l'uomo prova nei confronti della moglie.