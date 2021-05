È ormai in dirittura d'arrivo la programmazione de Il Paradiso delle Signore 5. Mancano pochissime puntate al gran finale della quinta stagione che, salvo modifiche di palinsesto, sarà trasmesso su Rai 1 venerdì 28 maggio.

In ogni caso, è bene ricordare che non è un addio, ma soltanto un arrivederci a settembre, quando la soap riprenderà con la sesta stagione. Tra gli attori della famosa fiction daily che a breve torneranno sul set, il sito TvSoap ha intervistato Roberto Farnesi, l'interprete di Umberto Guarnieri. Tra le anticipazioni rilasciate dall'attore, una riguarda la scomparsa di Achille Ravasi.

Il volto del commendatore ha anticipato: "L'ultima puntata lascerà un velo di mistero. Ad oggi non si conosce se sia fuggito o se ci sia stata una colluttazione. Si saprà nella sesta stagione".

Il finale de Il Paradiso delle signore, Roberto Farnesi: 'Resterà un velo di mistero su Ravasi'

Il giallo dietro la scomparsa di Achille Ravasi (Roberto Alpi) è stato un po' il leitmotiv della quinta stagione de Il Paradiso delle signore. Dell'ex marito della contessa Adelaide (Vanessa Gravina), la cognata di Umberto, non si sa che fine abbia fatto. Dopo essere partita con consorte in viaggio di nozze per gli Stati Uniti, la donna improvvisamente ha contattato il banchiere chiedendogli un aiuto. Guarnieri è volato a New York in soccorso della cognata.

Dai loro dialoghi si è capito che la contessa fosse nei guai e che fosse accaduto qualcosa che non si poteva rivelare. Nel corso dell'intervista Roberto Farnesi ha parlato di questa storyline ammettendo che Ravasi non era un uomo onesto e aveva l'abitudine di mettersi con donne ricche che sparivano dopo essersi appropriato del loro patrimonio.

L'attore toscano ha anticipato: "La quinta stagione si concluderà lasciando un velo di mistero sulla vicenda. È accaduto qualcosa negli Stati Uniti, ma non sappiamo se ci sia stata una colluttazione o se il marito della contessa sia fuggito. Capiremo cosa è avvenuto nella prossima stagione".

Farnesi de Il Paradiso delle signore ammette: 'Umberto è un personaggio interessante'

Il ricco commendatore Umberto Guarnieri è un abile banchiere ed è anche un cinico e astuto uomo d'affari. Ha fatto il suo ingresso nella prima stagione daily de Il Paradiso delle signore e, nel corso delle puntate, ha mostrato diversi lati della sua personalità: dalla tendenza ad essere un padre protettivo per la figlia Marta (Gloria Radulescu) alla realtà di un amore mai pienamente vissuto con la cognata Adelaide.

Roberto Farnesi ha ammesso: "Il commendatore Guarnieri è un personaggio molto interessante. É distaccato per via del suo mestiere, ma in famiglia mostra il suo lato "morbido". Mi dà molte soddisfazioni interpretare Umberto, riesco a vivere tutti i suoi stati d'animo in base alle diverse situazioni in cui è coinvolto".

A settembre la sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Farnesi conferma: 'Ci sarò'

Sempre nel corso dell'intervista Farnesi ha confermato la sua presenza anche nella prossima stagione de Il Paradiso delle signore.

L'interprete di Umberto Guarnieri ha dichiarato: "Come potrei non esserci? La soap ha raggiunto le 500 puntate e gli ascolti vanno bene (in media più di due milioni di telespettatori e oltre il 20% di share in ogni puntata). Sono risultati elevati per una fiction daily, soprattutto perché è una produzione interamente italiana". Infine, l'attore toscano ha rivelato di voler continuare con entusiasmo a lavorare nella soap e ha anticipato che non sarà l'unico a tornare nella sesta stagione: "Ci saranno anche Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni (Vittorio Conti)".