Sono passate ormai tre settimane dall'aggressione ai danni di Susanna e, nelle prossime puntate, si entrerà nel vivo delle indagini. Mentre gli ispettori, Torre e Anselmi, continueranno a brancolare nel buio, ecco arrivare Franco Boschi, deciso a scendere in campo pur di scagionare il suocero Renato. Le anticipazioni rivelano che lui e Niko riserveranno i loro sospetti verso l'infermiere Mauro, mentre dal carcere Manlio Picardi farà una rivelazione che potrebbe stravolgere il caso. È arrivata conferma che l'aggressore sia già comparso nella soap quindi, fortunatamente, non ci sarà nessun colpevole dell'ultima ora, ma qualcuno che è stato mostrato e di cui verranno spiegate le motivazioni.

Stabilito questo chi potrebbe essere? A seguire la probabile risposta.

Da Niko a Renato: tutti i sospettati sicuramente innocenti

È giusto fare un po' di chiarezza e stabilire chi, di sicuro, non possa essere il colpevole dell'aggressione a Susanna. Dal punto di vista narrativo è giusto che Niko (Luca Turco) e Renato (Marzio Honorato) siano indagati, ma lo spettatore di Un posto al sole sa che non possono essere stati loro. Esiste qualcosa che si chiama "coerenza narrativa" e questi due protagonisti sono storicamente due "buoni". Discorso un po' diverso è quello di Alberto (Maurizio Aiello), lui non rientra tra i buoni, ma sta di fatto che non è neanche propriamente un villain. L'avvocato Palladini ha commesso diversi reati, ha una morale discutibile ed è un bugiardo oltre che un manipolatore, ma non è un assassino.

In queste puntate, inoltre, ci sarà un piccolo processo di redenzione per lui, quindi va escluso dalla rosa dei sospetti per l'aggressione a Susanna. Qualche dubbio più che lecito c'era su Manlio (Paolo Maria Scalondro), ma è stato confermato il fatto che lui, al momento dell'aggressione, fosse in carcere. Questo riduce tantissimo il campo degli indiziati, ma non risponde ancora alla domanda: chi è stato?

Tra i possibili colpevoli spicca Adele

Stabilito chi non può essere stato, risulta ora interessante iniziare a ipotizzare chi potrebbe essere il colpevole, partendo dai personaggi possibili, ma poco probabili. Si potrebbe scegliere una via facile e indicare qualcuno che ha avuto poco impatto sulle trame, come Sabatino il portiere: tale scelta risulterebbe comoda ma molto deludente.

Si potrebbe decidere di pescare nel passato di Susanna e proporre come colpevole il suo ex Pasquale. Tale opzione resta possibile, del resto c'è la conferma che il colpevole è stato già mostrato, tuttavia è lecito aspettarsi qualcuno che si è visto in tempi brevi e lui manca da ben tre anni. Infine resta il colpo di scena più grande: Adele.

Perché una madre dovrebbe fare del male a sua figlia? La donna potrebbe aver reagito d'impulso perché gelosa di Mauro. Una lite andata male potrebbe aver portato la donna ad aggredire la figlia, magari in modo involontario. Adele rientra sicuramente nei buoni, ma non è una protagonista storica, quindi si può tranquillamente giocare con il suo personaggio, magari evocando turbe psichiche dovute alle violenze subite da Manlio.

Difficilissima come ipotesi anche se molto suggestiva.

I sospettati più probabili: tra loro il rider e l'infermiere

Finito l'elenco degli innocenti e dei meno probabili indiziati è giusto dire chi siano i tre principali sospetti: