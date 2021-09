Sembra perfetto: ospiti giusti, momenti di puro varietà nella domenica di Rai 1, canzoni, ballo, risate, insomma tutti gli elementi per accendere il prime time del pubblico Rai e invece qualcosa non è andato come doveva.

Ieri sera ha preso inizio lo show che sancisce Alessandro Cattelan come un nuovo volto Rai, dal titolo "Da Grande", sono due serate (ieri e domenica 25) interamente dedicate al varietà, con ospiti più disparati dalle diverse velleità artistiche, diverse età e diverse aziende. Insomma tutto doveva far prevedere un "Grande" show, ma l'auditel stamattina non l'ha promosso: 12,67% e e 2.367.000 spettatori erano quelli ieri sera sintonizzati per vedere l'arrivo di Cattelan, ma molti più se ne sarebbero immaginati con ospiti come Il Volo, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Elodie, Marco Mengoni.

Qualcosa è andato storto per Cattelan

La diretta, a parte piccoli intoppi dovuti forse anche all'agitazione, più che giustificata, del conduttore, è andata avanti scorrevole, con alternarsi di momenti di canto, ballo, interviste, sketch comici e quiz, ospiti che entravano da tutte le parti, ma anche irruzione nel vicino set di "È sempre mezzogiorno". Non è mancata neanche una piccola gaffe, subito ripresa sui social da diversi utenti, che fanno notare come, contrariamente a quanto detto in diretta, il conduttore aveva già avuto modo di conoscere Raffaella Carrà. Circola infatti in rete un video che sbugiarda le parole di Cattelan che ha detto di non aver mai potuto incontrare la showgirl dal caschetto biondo, quando invece l'ha intervistata durante un'evento.

Il problema allora di questo dato d'ascolto, che diciamo non rende giustizia al programma ben confezionato, forse va ricercato nel palinsesto della Domenica. Ieri sera (Domenica 19 Settembre) infatti le reti tv erano pregne di programmi in onda che avrebbero potuto distogliere l'attenzione dallo show di Rai1. Primo tra tutti la finale degli europei di Pallavolo in onda su Rai3 che, se anche col 15,84%, ha vinto la serata; poi "Scherzi a parte" che, visto il target di "Da Grande", è andato in completa sovrapposizione, senza spiccare neanch'esso (15,21%) ma togliendo comunque una fetta di platea.

Non da meno anche lo scontro calcistico su DAZN "Juventus-Milan" che poco ha a che fare con il pubblico di Rai1, ma che comunque ha tolto un'altra piccola fettina di pubblico (forse).

Insomma questa ventata di "freschezza", forse un po' troppo fresca, per la platea della prima rete, ha portato un po' di scompiglio nel palinsesto.

Sicuramente bisognerà giudicare poi l'andamento della seconda serata, però per me il programma è fatto molto bene, con ottimi ritmi e bell'alternarsi di diversi momenti di varietà, che sempre di più manca nel piccolo schermo degli italiani.