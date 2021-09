Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 20 al 24 settembre, il tema portante delle trame resterà l'aggressione ai danni di Susanna, tuttavia ci sarà spazio anche per altre storyline, dai toni molto più leggeri. Una di queste vedrà interagire un trio di personaggi a dir poco, insolito. Tutto avrà inizio quando Guido e Mariella in difficoltà con una questione legata a un risarcimento riceveranno, in modo del tutto inaspettato, l'offerta di aiuto da parte di Alberto.

Nel frattempo, in una vicenda totalmente differente, si potrà assistere al tentativo di Roberto di riavvicinarsi a Marina Giordano.

Upas, anticipazioni dal 20 al 24 settembre: l'avvocato Palladini aiuta Guido

Dopo la collaborazione tra Franco e Roberto Ferri, sembra che gli sceneggiatori abbiano deciso di proseguire su quella strada, facendo interagire tra loro personaggi solitamente poco "affini".

Se l'accoppiata Boschi/Niko risulta tutto sommato prevedibile nella storyline dell'aggressione a Susanna, lo stesso non si può dire di una nuova collaborazione che presto sarà presentata agli spettatori. Tutto avrà inizio quando il piccolo Lollo creerà, in modo del tutto involontario degli attriti tra papà Guido (Germano Bellavia) e Alberto (Maurizio Aiello). Non è chiaro se gli eventi successivi siano legati o meno a questo incidente, ma tale espediente narrativo darà modo agli spettatori di avere un assaggio di questo insolito duo, a cui poi si unirà anche Mariella.

Le anticipazioni rivelano infatti che lei e il marito riceveranno un'inaspettata offerta di aiuto proprio da parte dell'avvocato Palladini.

Trame 20-24 settembre: Mariella vuole la consulenza di Alberto

Mariella (Antonella Prisco) e Guido rimarranno spiazzati dalla proposta di Alberto e inizieranno a discutere sulla possibilità di accettare l'uomo come proprio consulente legale.

Purtroppo gli spoiler non specificano cosa sia successo alla coppia, ma rivelano che Guido si troverà ad essere parte lesa in una vicenda in cui gli spetterebbe un risarcimento danni. A quanto pare la vigilessa Altieri sarà molto più propensa, rispetto al marito, ad accettare il supporto di Alberto. In seguito la donna rimarrà piacevolmente sorpresa alla scoperta che, grazie all'aiuto dell'avvocato Palladini, i due potrebbero ottenere un risarcimento danni molto più cospicuo del previsto.

Un posto al sole, puntate dal 20 al 24 settembre: Roberto si riavvicina a Marina

Ci saranno buone notizie per i sostenitori della storica "coppia" formata da Roberto e Marina. In queste puntate, Fabrizio (Giorgio Borghetti), affronterà una situazione difficilissima, che lo segnerà profondamente. Marina (Nina Soldano), ovviamente, cercherà di offrire tutto il suo supporto al marito, ma cosa farà Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) nel frattempo? Le anticipazioni rivelano che l'uomo, in questa situazione così delicata, approfitterà di un imprevisto per riavvicinarsi nuovamente all'imprenditrice Giordano.