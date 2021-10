L'arrivo a Milano della nuova famiglia Colombo, decisamente troppo moderna e poco canonica per l'inizio degli anni '60, sarà di sicuro una delle storyline portanti della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Il nucleo familiare composto da Ezio, Veronica e Gemma, secondo le intenzioni del capofamiglia, dovrebbe diventare la nuova famiglia di Stefania, la figlia dell'uomo e di Gloria Moreau. Visto che sembra ci siano tutte le condizioni per una matassa sentimentale, non è difficile ipotizzare la nascita di un eventuale triangolo amoroso tra la capocommessa, il signor Colombo e la fidanzata di quest'ultimo, Veronica.

Gloria torna al Paradiso delle signore: l'incontro con Ezio è traumatico

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 attualmente in onda su Rai 1 casa Cattaneo è diventata la nuova dimora dei Colombo, la famiglia allargata capitanata da Ezio. Il capofamiglia vuole che Stefania vada a vivere da loro e la compagna Veronica cerca di avvicinarsi alla futura figliastra. Sentendo parlare la Venere, Gloria capisce che nella nuova famiglia non potrà mai esserci posto per lei e lascia il lavoro per rifugiarsi dalla zia Ernesta. La capocommessa si trova davvero in difficoltà. Ha ancora una famiglia, ma né la figlia né il marito sanno che lei è così vicino a loro. La donna entra nel panico e la crisi la porta a pensare che non ci sia una soluzione.

Tuttavia, il sostegno di Armando la rimetterà in piedi e la spingerà a tornare al Paradiso, consapevole di dover affrontare Ezio. Dunque, nelle prossime puntate vorrà incontrare l'uomo e rivedersi sarà per entrambi traumatico. Ezio avrà paura di rovinare i progetti che ha con Veronica e pretenderà che la moglie si faccia da parte e sparisca, di nuovo, per sempre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma è davvero ciò che vuole oppure è soltanto un modo per non far emergere il sentimento che prova ancora nei confronti della donna?

Il sentimento di Ezio nei confronti di Gloria potrebbe riaffiorare

La presenza a Milano di Gloria potrebbe far riaffiorare in Ezio il sentimento di un tempo. Non sarà facile, almeno inizialmente, far prevalere l'amore sul rancore che l'uomo prova nei confronti della consorte.

Non bisogna dimenticare che la donna, molti anni prima, ha abbandonato il marito e la figlia ancora piccola. Ma per quanto il risentimento avrà la meglio? Il cammino verso una reunion familiare sarà di sicuro lastricato di ostacoli, ma alla fine i Colombo potrebbero tornare ad essere una famiglia. La domanda è: se Gloria ed Ezio tornassero insieme, cosa ne sarebbe della compagna Veronica? Quale sarebbe la reazione della donna che fino ad ora si è mostrata gentile, docile e disponibile? Se è vero che in guerra e in amore è tutto lecito, è molto probabile che la pacatezza della signora Zanatta venga meno e lasci il posto alla rabbia e al sentimento di vendetta nei confronti di Gloria.

Un triangolo amoroso e il ruolo di Stefania: una delle trame portanti de Il Paradiso delle signore 6

Il triangolo amoroso tra Gloria, Ezio e Veronica potrebbe complicare la vita di Stefania e, allo stesso tempo, grazie alla presenza della ragazza, potrebbe concludersi a favore della capo commessa. Non bisogna escludere che la giovane Colombo possa diventare il collante tra il padre e la madre. Insomma, la Venere potrebbe avere davanti a sé una stagione piuttosto complicata. Non solo dovrà affrontare la verità sulla madre, ossia che è ancora viva e lavora tutti i giorni con lei al Paradiso delle signore, ma dovrà anche adattarsi alle diverse situazioni che verranno a crearsi nella sua "famiglia allargata".

Il personaggio di Stefania potrebbe essere centrale anche per via dei contrasti con la "sorellastra" Gemma. Quest'ultima, infatti, non sopporterà di dividere l'affetto della madre con la Venere e in più occasioni cercherà di metterla in cattiva luce. Dunque, la storyline che riguarda i personaggi della famiglia Colombo, proprio per gli intricati meccanismi a cui probabilmente darà vita, sembra avere tutte le carte in regola per diventare una delle trame portanti della sesta stagione.