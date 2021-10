Tra i ritorni molto apprezzati dai fan de Il Paradiso delle signore si può di certo annoverare quello Tina, la terzogenita di Agnese e Giuseppe Amato. La giovane, uscita di scena nella terza stagione, ha fatto ritorno all'inizio della sesta, dopo aver trascorso degli anni a Londra dove ha avviato una carriera da cantante di successo e sposato il discografico Sandro Recalcati. Nelle puntate della soap attualmente in onda su Rai 1, la ragazza ha rivelato a Gabriella che il suo matrimonio è fallito ed è emerso che la cantante abbia anche un problema alle corde vocali.

Ma qual è il vero motivo che ha riportato Tina a Milano? L'attrice che la interpreta, Neva Leoni, ha rivelato: "Milano è il punto di svolta, il luogo che cambia la sua vita".

In un’intervista rilasciata a VeroTv Neva Leoni ha parlato del personaggio di Tina e del suo ritorno ne Il Paradiso delle Signore in cui ha ricoperto il ruolo della cantante nella terza stagione, per poi tornarvi all'inizio della sesta. L'interprete romana ha svelato il motivo che ha riportato la giovane artista in Italia dalla sua famiglia. "Milano è il punto di svolta, il luogo che ha cambiato la sua vita", ha rivelato l'attrice che ha sottolineato quanto sia importante per Tina tornare dove tutto è iniziato in un momento così delicato della sua vita in cui ha più bisogno di ritrovare se stessa.

Senza dimenticare che il personaggio "ama molto la sua famiglia e ne sentiva la mancanza".

Il mistero dietro il fallimento del matrimonio tra Tina e Sandro: risponde Neva Leoni

Nel corso dell'intervista, Neva Leoni ha risposto anche ad altri quesiti sempre inerenti alla storyline di Tina. Alla domanda riguardante Sandro Recalcati e a cosa sia successo tra i due, l'attrice ha tentennato un po' prima di rispondere "Non posso spoilerare".

Dunque, la causa della fine del matrimonio con il discografico resterà ancora un mistero, fino a che non sarà Tina stessa a rivelarlo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6. Perciò, cosa bisogna aspettarsi dalla giovane cantante, un personaggio che l'attrice definisce "testardo e pronto a farsi in quattro per le persone che ama"?

Di sicuro i telespettatori lo scopriranno nel corso delle puntate della soap al momento soltanto all'inizio di una stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore su Vittorio e Tina: ci sarà un avvicinamento

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che tra Tina e Vittorio ci sarà inizialmente un avvicinamento per motivi lavorativi. Nel dettaglio, Conti proporrà alla cantante di essere la protagonista di un film di cui lui ha scritto la sceneggiatura. Nonostante l'idea le piaccia, la giovane rifiuterà la proposta per via del problema di salute che nasconde da quando ha rimesso piede a Milano. Stando agli spoiler pubblicati in rete, i due si ritroveranno a confrontarsi sulle loro esperienze, con particolare attenzione alla vita privata.

Come i telespettatori sanno, Vittorio si è da poco separato da Marta e non è ancora riuscito ad andare avanti. Sarà l'occasione anche per Tina di confidarsi con l'uomo a proposito della fine del suo matrimonio.