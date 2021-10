Nell'ultimo mese e mezzo di programmazione di Un posto al sole è stato dato ampio spazio alla storyline dell'aggressione di Susanna Picardi. Il giallo del tentato omicidio della giovane avvocatessa ha interessato molto il pubblico, che muore dalla voglia di scoprire chi sia il fantomatico aggressore. Gli autori sono stati molto bravi a ricostruire una storia in cui diversi personaggi sembravano essere colpevoli. Difatti i sospetti sono caduti anche su persone storicamente buone, dal quale non verrebbe mai da aspettarsi un'evoluzione così negativa.

Upas: Mattia possibile aggressore di Susanna

Il giovane Poggi, dato il passato burrascoso che lo lega alla vittima, è stato il primo a finire nel mirino degli inquirenti. Poggi senior, a causa di qualche bugia ed omissione, ha alleggerito la posizione del figlio, finendo lui stesso nella lista degli indagati. Il pubblico di Upas, però, conosce molto bene Renato, e sa che quest'uomo non farebbe mai del male a nessuno. Pertanto, grazie alle indagini parallele di Franco, è emerso un altro sospettato: Pasquale Arcate, l'ex di Susanna. Tuttavia nonostante avesse omesso di essersi recato nei pressi dello studio la sera dell'aggressione, il giovane militare risulta totalmente estraneo ai fatti. I sospetti sono poi passati su Mauro Buonocore, il compagno di Adele Picardi, dal quale la ragazza aveva subito delle avances.

Buonocore, pur essendo un donnaiolo poco limpido, non è un assassino, difatti la sera dell'aggressione era in compagnia di una donna. Bisogna tener presente che nei migliori gialli il colpevole è sempre un personaggio inaspettato. Difatti nei prossimi episodi emergeranno dei dettagli inquietanti su Mattia Savelli, il rider dal volto perbene ed innocente.

Il giovane potrebbe essere l'aggressore di Susanna, ed essendo ancora a piede libero, potrebbe fare del male anche a Rossella, alla quale ben presto si avvicinerà.

Mattia Savelli è entrato in scena in Upas in concomitanza con l'inizio della storyline dell'aggressione a Susanna. Questa potrebbe sembrare una banale coincidenza, ma il ragazzo difatti non ha alcun collegamento narrativo con altre vicende della soap.

Inoltre bisogna tener presente un dettaglio inquietante che fa balzare Savelli in cima alla lista dei sospettati. Nel corso dell'episodio di Upas del 7 settembre, durante una conversazione con Diego, si è riferito alla vittima parlandone al passato, come se la ragazza fosse morta.

Upas: Rossella potrebbe essere in pericolo

Dunque, non vi è alcuna conferma che Mattia sia il fantomatico aggressore, ma la sensazione è che il giovane c'entri non poco con il drammatico evento. A questo punto la risoluzione del giallo sarebbe che Savelli sia un maniaco, ossessionato da una precisa tipologia di ragazze. Difatti lui stesso aveva dichiarato di aver notato Susanna per i suoi modi gentili. Del resto anche Rossella risulta essere una ragazza dolce e perbene.

Non sarebbe da escludere che il suo repentino interesse verso la figlia del suo capo nasconda una nuova insana ossessione. Se così fosse, Rossella potrebbe essere in serio pericolo.

Upas, anticipazioni prossime puntate: Savelli si avvicina a Rossella

Nelle prossime puntate di Upas, Savelli farà una mossa che lo renderà ancora più sospetto. Il giovane mostrerà interesse per Rossella, la figlia del suo capo. Potrebbe sembrare una cosa normale, date le qualità della ragazza, ma c'è qualcosa di strano sotto. Del resto Rossella attualmente ha un flirt con il dottor Crovi, perché mai gli autori dovrebbero creare un altro intreccio sentimentale?