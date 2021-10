Non ci si annoia mai all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Una nuova puntata verrà trasmessa giovedì 14 ottobre 2021 e le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Il primo incontro tra Stefania e Gemma non è stato dei migliori. La figlia di Veronica inizierà ad infastidirsi delle attenzioni che la madre avrà nei confronti della sorellastra. Al Paradiso Anna sarà pronta per il suo primo giorno di lavoro come contabile. A supportarla ci sarà l'amico Roberto Landi e Beatrice, con la quale la Imbriani instaurerà un bel feeling lavorativo.

Pur di ricucire i rapporti con Ludovica, Adelaide proporrà a Marcello di sostituire Parri al Circolo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Gemma non sopporta Stefania

Durante il 24° episodio de Il Paradiso delle Signore, trasmesso giovedì 14/10 su Rai1, a casa Colombo si respirerà un'atmosfera di tensione. Gemma inizierà a ingelosirsi di Stefania e soprattutto delle attenzioni che la madre Veronica ha per la figlia di Ezio. La compagna del direttore della ditta Palmieri deciderà infatti di invitare a cena la giovane Venere, così da poter approfondire la loro conoscenza e cercare di creare una sorta di famiglia allargata. Intanto in atelier Anna sarà pronta per il suo primo giorno di lavoro.

La Imbriani verrà affiancata da Beatrice, con la quale instaurerà fin da subito un bellissimo rapporto. A supportare la moglie di Quinto sarà anche Roberto, migliore amico della giovane.

Il Paradiso 6, la proposta della contessa di Sant'Erasmo

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmesso il 14 ottobre 2021, rivelano nel dettaglio che la contessa cercherà in qualche modo di far pace con la sua coscienza.

Dopo essersi resa conto di essere stata molto dura con Ludovica, la di Sant'Erasmo proporrà a Marcello di lavorare al Circolo come sostituto di Parri. Quest'ultimo infatti lascerà il prestigioso locale milanese per problemi familiari. Ludovica rimarrà alquanto stupita da questa decisione ma nonostante ciò capirà quanto Adelaide tenga a lei.

Nel frattempo al grande magazzino Vittorio parlerà con Tina e cercherà di convincerla a non archiviare il progetto proposto. Essere la protagonista di un film potrebbe rivelarsi un importante trampolino di lancio per la carriera della giovane cantate. La figlia di Agnese e Giuseppe però non ne vorrà sapere si concentrerà sul suo segreto, che continuerà a tenere nascosto misteriosamente. A casa Colombo invece, Gemma continuerà a infastidirsi sul rapporto della madre e di Stefania. La ragazza dai capelli rossi tirerà un colpo basso alla giovane commessa.