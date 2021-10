Le vicende legate al più importante magazzino milanese degli anni Sessanta si fanno sempre più intriganti. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore vedranno come protagonista la nuova stilista americana. Flora si trasferirà a Villa Guarnieri, a seguito dall'invito della contessa, e da quel momento avrà occasione di approfondire la conoscenza con Umberto. Tutto inizierà quando la giovane Ravasi avrà dei diverbi con Vittorio, Agnese e Maria e l’unico a difenderla sarà Umberto. Da quel momento la stilista inizierà a guardare con occhi diversi il commendatore e si presuppone che tra i due potrà nascere una relazione.

Non si hanno ancora novità in merito alla loro storia, ma gli spoiler anticipano che Adelaide riuscirà a trovare la lettera che Achille ha scritto a Flora prima di morire e ne leggerà il contenuto. Da quel momento la contessa scoprirà che la ragazza stava davvero nascondendo qualcosa di molto importante.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, la contessa trema

L’arrivo in Italia di Flora Ravasi ha fatto tremare la contessa di Sant’Erasmo che inizialmente ha deciso di incontrare la ragazza, con la speranza di togliersela di torno, una volta partita per gli Stati Uniti ma non è andato così. Come visto nei precedenti episodi, l’arrivo di Flora è combaciato con la partenza di Gabriella per Parigi. Tuttavia Vittorio era rimasto senza una stilista e con un atelier da gestire.

Dopo aver visto i suoi bozzetti, il dottor Conti ha fatto di tutto per convincere la giovane ad accettare il posto da stilista. Nonostante le Veneri erano contentissime della nuova arrivata, Adelaide non ha preso bene questa notizia. La di Sant’Erasmo ha iniziato a preoccuparsi della presenza, ormai definitiva, della figlia dell’ex marito.

Nonostante non la sopporti, Adelaide deciderà di invitare Flora a trasferirsi a Villa Guarniri: in questo modo l’ex moglie di Achille avrà la possibilità di leggere il contenuto della lettera che Ravasi ha scritto per la figlia.

Il Paradiso 6, Flora si invaghisce di Umberto

Con il trasferimento di Flora nella tenuta dei Guarnieri, la giovane avrà modo di conoscere meglio Umberto, diventato nel frattempo un valido sostegno.

Con il passare dei giorni la ragazza nutrirà un forte interesse nei confronti del commendatore. Tutto avrà inizio quando Flora sarà in difficoltà con la nuova collezione natalizia e dopo essersi scontrata sia con Vittorio che con Agnese e Maria, Flora verrà difesa da Umberto. Nei prossimi episodi potrebbe quindi nascere una storia d’amore tra Umberto e la giovane stilista. Non resta che aspettare e scoprire soprattutto come la prenderà Adelaide.