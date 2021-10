Il Paradiso delle Signore 6, cosa c’è scritto nella lettera di Achille per Flora? Il mistero sulla morte di Ravasi, ingiustamente derubricata a incidente, sta per avere una soluzione dopo tanti mesi di silenzi e bugie. Le anticipazioni della soap svelano che Flora diventerà una spina nel fianco per Adelaide e Umberto, che l'hanno accolta a Villa Guarnieri. La contessa sta cercando in tutti i modi di ottenere informazioni sulla preziosa missiva che la giovane Ravasi tiene custodita così gelosamente ed è certa che lei e il commendatore siano in serio pericolo.

Non a caso, dopo aver parlato con Flora, ha avvertito una forte ansia. Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 6 verremo a sapere il contenuto della famosa lettera e scopriremo il destino di Adelaide e di Umberto.

Il Paradiso delle Signore 6: come è morto Achille?

Ravasi ha lasciato la scena da tempo e gli inquirenti hanno stabilito che a causarne la morte è stato un incidente. I telespettatori sanno molto bene che le cose non sono andate così e che deve essere successo qualcosa di molto grave quando Umberto ha raggiunto in fretta e furia Adelaide in America per salvarla dalla sua pericolosa luna di miele. Come è morto Achille? La soluzione del caso potrebbe essere proprio nella lettera che l'avvocato ha lasciato a Flora.

Nella missiva, sappiamo solo che Ravasi aveva il forte desiderio di incontrare la figlia. Ci si chiede per quale motivo, visto che fino ad allora non ne aveva voluto sapere. La madre di Flora l'ha cresciuta da sola, abbandonata da Ravasi quando era incinta. Molto probabilmente, Achille aveva scoperto qualcosa su Umberto e Adelaide di molto compromettente e avrebbe così deciso di lasciare testimonianza scritta alla figlia nel caso in cui gli fosse successo qualcosa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La scomparsa di Adelaide ne Il Paradiso delle Signore 6

Gli spoiler delle nuove puntate svelano che la contessa sparirà misteriosamente per qualche tempo. Vanessa Gravina ha anticipato in diverse interviste che l'incolumità della contessa verrà messa in pericolo da un personaggio femminile e, alla luce dei fatti, questo misterioso personaggio non può che essere Flora.

La giovane Ravasi potrebbe venire a conoscenza del segreto della contessa e del commendatore, gli unici a sapere come è realmente morto Achille, visto che ne sono coinvolti. A quel punto, Flora potrebbe vendicare la morte di Ravasi facendosi giustizia da sola e infierendo contro la bella Sant'Erasmo. Non si esclude che il caso che riguarda la scomparsa di Achille possa essere riaperto e che finalmente emerga tutta la verità. Non resta che attendere l'evolversi delle nuove trame de Il Paradiso delle Signore 6.