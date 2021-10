Nelle attuali puntate di Un posto al sole si sta dando molto spazio alle vicende della coppia formata da Michele e Silvia. I due, già da diverso tempo, stanno attraversando una profonda crisi. Complice il dramma dell'aggressione subita e l'ostilità di Silvia nei confronti del marito, la coppia si è man mano allontanata. Del resto la proprietaria del Caffè Vulcano ha approfondito la sua conoscenza con Giancarlo Todisco, un nuovo cliente del locale. Fra i due è nata dapprima una simpatia, che è poi scoppiata in una vera passione. Attualmente Silvia e il suo amante si vedono frequentemente, tuttavia Michele sembra ignorare i segnali del tradimento della moglie.

Giancarlo, dal canto suo, non si accontenta certo di fare l'amante, difatti fa pressioni su Silvia affinché lasci definitivamente il marito. La situazione precipiterà nelle prossime puntate. Giancarlo inizierà ad avere degli atteggiamenti da stalker e non è detto che si fermi qui. L'uomo infatti seguirà Silvia mentre si trova a una cena con Michele, Guido e Mariella. In seguito allo strano incontro, Saviani inizierà a sospettare della moglie e la seguirà scoprendo che lo tradisce. Tuttavia, secondo le anticipazioni, il giornalista potrebbe perdonare la moglie, infatti le proporrà di partire con lui per un po'. Se Silvia dovesse accettare la proposta del marito, come la prenderebbe Giancarlo?

Non è da escludere che Giancarlo possa mostrare in futuro degli aspetti ancora più inquietanti.

Upas, ipotesi: Giancarlo potrebbe essere uno stalker

Nelle prossime puntate di Upas emergerà un lato oscuro di Giancarlo. Fin dal primo momento il pubblico di Un posto al sole aveva notato nel bancario un'aura di mistero. Molti fan, complice il fatto che di lui si sa poco, avevano ipotizzato che il giovane nascondesse qualcosa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Difatti di qui a breve Giancarlo assumerà dei comportamenti riconducibili a quelli di uno stalker. Del resto Todisco aveva già precedentemente fatto molta pressione su Silvia, volendola convincere a lasciare il marito.

Upas, anticipazioni: Michele scopre il tradimento, ma vuole partire con Silvia

Secondo le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas, Michele scoprirà che Silvia lo tradisce con Giancarlo.

Tuttavia spiazzerà il pubblico con una reazione inaspettata. L'uomo proporrà alla moglie di partire con lui per il tour di presentazione del suo libro. Magari Saviani spera che, allontanandosi da Napoli, la moglie possa dimenticare il suo amante. Gli spoiler aggiungono che la donna non saprà se accettare o meno tale proposta, dato che non le farebbe piacere allontanarsi dall'uomo con cui ha una tresca. Del resto come la prenderebbe Todisco se Silvia dovesse partire?

Upas, teorie: Giancarlo potrebbe non prendere bene un'eventuale partenza di Silvia

Purtroppo gli spoiler delle future puntate di Upas non aggiungono altro. Resta un'incognita, almeno per il momento, se Silvia partirà o meno con il marito.

Sta di fatto che Giancarlo potrebbe non essere intenzionato a rinunciare a lei. Andando un po' oltre non sarebbe da escludere che l'uomo possa reagire molto male, qualora Silvia accettasse di seguire Michele. Del resto a nessuno piacerebbe essere rifiutati, figuriamoci a una persona che ha già atteggiamenti da stalker.