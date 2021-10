Il mercoledì sera di Canale 5 vince con Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Il 13 ottobre andrà in onda la quarta puntata della prima stagione, che sta sbancando gli ascolti e convincendo il pubblico della rete ammiraglia. Le anticipazioni rivelano che Emma sarà in pericolo di morte: decisa a scoprire chi è sua figlia, si spingerà troppo oltre. Intanto arriva un'ipotesi che, se trovasse conferma, cambierebbe ogni equilibrio. Emma potrebbe arrivare alla conclusione di essere la madre di Luca, il fratello di Valentina.

Emma rischia di morire: trama Luce dei tuoi occhi del 13 ottobre

Le anticipazioni dell'attesissima quarta puntata di Luce dei tuoi occhi, in onda mercoledì 13 ottobre su Canale 5, rendono noto che Enrico entrerà in possesso del portachiavi che Valentina ha visto la notte dell'aggressione. Un indizio che potrebbe dare finalmente un senso a tutto e smascherare il colpevole che ha ridotto la ballerina in quello stato. Luigi non darà alcuna informazione a riguardo a Enrico, come è facile immaginare. A quel punto, ecco che Luca deciderà di indagare per conto suo, ma finendo per mettersi in serio pericolo. Il ragazzo verrà trovato esanime in casa, circondato da fiamme altissime. Sarà proprio Emma a ritrovarlo e non si tirerà indietro per salvarlo, rischiando la sua stessa vita.

Ed è proprio su Luca che iniziano a circolare delle interessanti ipotesi: è lui, in realtà, il figlio di Emma?

Luce dei tuoi occhi, Luca è il figlio di Emma? Un finale inaspettato

Emma è alla ricerca di sua figlia e non lascia nulla al caso, esaminando ogni dettaglio. Anna Valle e Giuseppe Zeno, i due principali interpreti di Luce dei tuoi occhi, hanno fatto chiaramente intendere al pubblico che il finale sarà spiazzante e che la verità si saprà solo all'ultimo minuto.

Chi è davvero la figlia di Emma? Inizia a farsi strada un'ulteriore ipotesi avanzata da diversi fan e che, se esaminata attentamente, potrebbe essere fondata: chi cerca Emma è in realtà Luca (Riccardo De Rinaldis), il fratello di Valentina (Elisa Visari)? C'è ancora molto da scoprire e, ogni volta che sembra aprirsi uno spiraglio di luce, ecco che un nuovo mistero cambia ogni cosa.

C'è però un particolare che potrebbe rendere più debole l'ipotesi che Luca sia il figlio di Emma: sappiamo che Alice dovrebbe avere 16 anni, mentre il fratello di Valentina ne ha 18. Tuttavia, non sarebbe un problema rimediare a questo gap temporale con qualche retroscena ancora da spiegare. L'attesa è ancora lunga e, nel frattempo, non resta che guardare l'avvincente nuova puntata di Luce dei tuoi occhi, in programma su Canale 5 nella prima serata di mercoledì 13 ottobre 2021.