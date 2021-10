Le vicende narrative della soap Il Paradiso delle Signore diventano di volta in volta più intriganti. I prossimi episodi vedranno come protagonista Flora Gentile Ravasi, la figlia illegittima di Achille. Negli episodi attuali la giovane è giunta dall'America per ricevere una lettera ed un lascito da parte del defunto padre. Il viaggio di Flora a Milano sarebbe dovuto durare solo qualche giorno, tuttavia la ragazza è stata trattenuta da Vittorio, il quale l'ha voluta come nuova stilista del grande magazzino. La decisione di Conti non è affatto piaciuta alla contessa, poiché la presenza della giovane Ravasi non la rende affatto serena.

Adelaide teme che Flora possa scoprire qualcosa di troppo riguardo alla morte di Achille. Pertanto chiederà alla stilista di trasferirsi a Villa Guarnieri, in modo da tenerla sotto occhio. Nel frattempo Flora ha già avuto modo di conoscere Umberto, e di apprezzarne le doti professionali e personali. Vivendo sotto lo stesso tetto i due avranno modo di approfondire la loro conoscenza. Nel frattempo il rapporto lavorativo fra Vittorio e Flora non procederà nel migliore dei modi. Difatti i due arriveranno ad uno scontro piuttosto acceso. A gran sorpresa sarà proprio Umberto ad intervenire prendendo le difese della ragazza. Da questo momento Flora inizierà a guardare Guarnieri con occhi diversi. Non è da escludere che il rapporto fra i due evolva in qualcosa di più.

Il Paradiso, puntate attuali: la contessa ha paura di Flora

L'arrivo a Milano di Flora Gentile Ravasi ha gettato la contessa nel panico. La donna teme che la figlia del suo ex marito possa venire a conoscenza dei segreti che si celano dietro la scomparsa del padre. Difatti non ha per niente gradito la decisione di Vittorio di scegliere Flora come sostituta di Gabriella.

Tuttavia Vittorio ha proseguito per la sua strada, assumendo la giovane come stilista de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso: Adelaide propone a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri

La contessa di Sant'Erasmo non dorme affatto sogni tranquilli, data la presenza permanente della figlia di Achille a Milano. Inoltre, dopo aver appreso che, il suo ex marito ha scritto una lettera alla ragazza, è ossessionata dall'intenzione di leggerne il contenuto.

Pertanto, sia per cercare di trovare la lettera, sia per tenerla sotto controllo, Adelaide ha proposto a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri. Il commendatore, invece, non vede affatto nella giovane un pericolo da cui riguardarsi. La contessa non sa che in questo modo potrebbe accrescere l'intimità fra la sua ospite e suo cognato Umberto. Del resto la ragazza ha già avuto modo di conoscere Guarnieri, ed a quanto pare ne è rimasta piuttosto affascinata.

Il Paradiso: Flora potrebbe innamorarsi di Umberto

Con il trasferimento a Villa Guarnieri, Flora ed Umberto avranno modo di approfondire la loro conoscenza. A quanto pare la simpatia che la giovane prova nei confronti del commendatore è reciproca.

Difatti Guarnieri dimostrerà di essere piuttosto affezionato alla ragazza. Stando alle anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, tutto avrà inizio nel momento in cui Vittorio e Flora avranno una discussione per questioni lavorative. A quel punto sarà proprio Umberto ad intervenire a difesa della giovane. Da quel momento in poi il fascino e la simpatia tramuteranno in qualcosa di più, difatti Flora inizierà ad invaghirsi di Umberto, nonostante la notevole differenza di età. Non è da escludere che i due col tempo possano diventare amanti, scatenando l'ida della contessa, la quale di certo non accetterà di essere messa da parte.