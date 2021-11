Che fine ha fatto Rocco ne Il Paradiso delle Signore 6? Il suo addio ha lasciato i telespettatori con l'amaro in bocca, visto che è uscito di scena senza dire nulla. Sappiamo che è fidanzato ufficialmente con Maria, con la quale avrebbe dovuto sposarsi a breve. I piani della coppia sono stati scombinati dalla proposta, troppo importante per il giovane, di far parte di una squadra ciclistica professionale, il sogno di una vita. E così, il buon Rocco è partito alla volta di Roma, con la promessa di convolare a nozze con Maria appena possibile.

Ma cosa sta realmente facendo il giovane nella Capitale?

Irene, qualche tempo fa, aveva già insinuato il dubbio in Maria, notando quanto poco le scrivesse il suo fidanzato: possibile che sia così poca la voglia di sentirla, data la lontananza? La bella Puglisi aveva preferito lasciar perdere ogni dubbio, confidando in quell'amore ancora non vissuto a pieno. Stando alle nuove anticipazioni però, Maria potrebbe avere una brutta sorpresa.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: Rocco accanto a un'altra ragazza

Come raccontano le nuove trame de Il Paradiso delle Signore, Armando porgerà una foto a Maria che ritrae Rocco ritirare la coppa per la vincita di una gara ciclistica. Niente di strano, se non fosse che il trofeo viene consegnato da una bellissima ragazza.

Lo sguardo complice immortalato nello scatto colpisce Maria, che ne resta profondamente turbata.

La giovane Puglisi inizierà così a ripensare alle poche lettere ricevute e all'effettiva distanza del suo fidanzato. Che abbia avuto ragione la sua amica? A quel punto, non riuscirà più a stare tranquilla.

Agnese teme che Rocco abbia una doppia vita

Ad aumentare l'ansia di Maria ci pensa Agnese, che non le nasconde la sua preoccupazione. La signora Amato si confida anche con Armando, al quale spiega la situazione. Ferraris, come sempre, prova a darle conforto e cerca di trattenersi nel non confidarle quanto avrebbe voglia di baciarla, ora che Giuseppe è fuori dalla sua vita.

Per Maria arriverà il colpo di grazia: durante una telefonata con Rocco, verrà sapere che ha cambiato casa senza nemmeno avvisarla: un comportamento molto strano, visto che sono fidanzati ufficialmente e prossimi alle nozze.

Maria parte per Roma, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Decisa ad andare a fondo alla questione, una tormentata Puglisi farà le valigie per raggiungere Rocco a Roma e capire cosa sta realmente succedendo.

La distanza di Rocco è papabile e di certo fa riflettere la sua scelta di cambiare casa. Non di esclude dunque che possa avere una doppia vita a Roma e che non abbia ancora trovato il coraggio di raccontare tutto alla fidanzata.

Certo è che potrebbe essere anche il contrario e che le preoccupazioni di Maria siano conseguenti a un grande equivoco. Quale è la vostra ipotesi?