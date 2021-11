Svolta nel rapporto tra Agnese e Giuseppe nella soap Il Paradiso delle Signore 6. Le nuove anticipazioni rivelano che la signora Amato troverà la foto di un bambino tra gli effetti personali del marito e, ovviamente, vorrà delle spiegazioni. Messo alle strette Giuseppe non potrà fare altro che confessare. Il fatto di aver saputo che il consorte ha avuto un figlio da un'altra donna manderà in tilt Agnese, cosa deciderà di fare?

Trame Il Paradiso delle Signore 6: Agnese non perdona Giuseppe

Nei nuovi episodi della soap il signor Amato verrà messo di fronte alle sue responsabilità.

Agnese è una donna comprensiva e dedita alla famiglia. Ha perdonato il marito tante volte, forse troppe. Ha anche rinunciato alla felicità trovata con Armando pur di onorare la sua famiglia.

Quando verrà a sapere che è stata ingannata per anni e che, come se non bastasse, Giuseppe ha avuto anche un altro figlio al di fuori del matrimonio, Agnese non reagirà affatto bene. Oltre al profondo dolore, proverà rabbia e risentimento.

Secondo le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore 6, Giuseppe implorerà il perdono della moglie, ma Agnese non sembrerà disposta a cedere, anzi lo inviterà a raccontare tutto anche a Tina e Salvatore. A quel punto il signor Amato prenderà una decisione inaspettata.

Armando affronta Giuseppe

Come anticipano le nuove trame de Il Paradiso delle Signore, Agnese si confiderà con Armando, che si arrabbierà molto con Giuseppe. I due avranno un acceso confronto.

Pur di non perdere la faccia davanti ai figli, il signor Amato prenderà la decisione di lasciare tutto e tornare in Germania, ma non prima di un ultimo scontro con Agnese e Armando.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giuseppe inizierà a maturare un odio profondo nei confronti di Ferraris, cosa avrà in mente?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Armando nel mirino di Amato

Agnese prenderà molto male la decisione di Giuseppe e, ancora di più, il fatto che non abbia avuto il coraggio di raccontare quanto successo a Tina e Salvatore, che saranno all'oscuro di ogni cosa.

Come sempre la signora Amato si confesserà con Don Saverio, sperando nel conforto della fede.

Intanto Giuseppe rassegnerà le dimissioni al Paradiso delle Signore. La rabbia verso Armando sarà sempre più forte, certo che sia stato il suo intervento a convincere Agnese a non perdonarlo. Il signor Amato maturerà così la malsana idea di vendicarsi.

Visti i precedenti di Giuseppe, non si esclude l'ipotesi che possa fare del male al povero Armando, roso dalla gelosia e dal risentimento. Dunque, non resta che attendere le prossime puntate per sapere se Amato si vendicherà di Ferraris oppure se deciderà di tornare in Germania con la coda tra le gambe.