Quando manca un mese e mezzo all'inizio ufficiale del Calciomercato invernale 2022, sono sempre più insistenti i rumors relativi alle operazioni che potrebbe mettere in atto la Juventus, anche in previsione della prossima stagione.

Secondo alcune indiscrezioni Rabiot e Ramsey sarebbero sul piede di partenza: i due centrocampisti non paiono indispensabili per Massimiliano Allegri e a gennaio potrebbero lasciare Torino. Intanto per la prossima stagione l'obiettivo per il centrocampo sarebbe Paul Pogba, mentre per l'attacco si punta a Dusan Vlahovic.

Juventus: Ramsey e Rabiot potrebbero partire, forse anche a gennaio

Il mercato della Juventus non si ferma mai, a gennaio è possibile che la società possa fare delle operazioni sia in entrata che in uscita.

Gli elementi che non hanno convinto del tutto durante questo inizio di stagione potrebbero lasciare Torino. Uno su tutti è Aaron Ramsey, il centrocampista gallese (che di recente in nazionale ha realizzato una doppietta contro la Bielorussia nelle qualificazioni ai mondiali), la cui permanenza pare a forte rischio, su di lui ci sono diverse squadre della Premier League. Stesso discorso vale per Adrien Rabiot, il francese viene valutato 15 milioni e ci sono reali possibilità che anche lui a gennaio possa partire.

Diversamente - a dispetto delle indiscrezioni circolate fino a ottobre - a suon di reti decisive e ottime giocate, McKennie si è "ripreso" la Juventus risalendo posizioni nelle gerarchie di Allegri.

Il sogno resterebbe Paul Pogba

In casa Juve i giocatori che sembrano avere un "posto assicurato" in vista anche della prossima stagione sono: Dybala, Cuadrado (per entrambi è atteso a breve il rinnovo), Locatelli, De Ligt, Danilo, Bonucci, Chiesa e McKennie.

Incerti della propria permanenza dopo l'estate invece sarebbero i vari Bernardeschi, Rugani, De Sciglio, Arthur, Bentancur e Kulusevski e Morata.

In caso di mancato riscatto dell'attaccante spagnolo, il primo nome per sostituirlo è quello di Vlahovic, per il quale c'è però da battere la forte concorrenza di molte squadre come ad esempio l'Arsenal, il Tottenham e l'Atletico Madrid.

A centrocampo il sogno resterebbe sempre quello di Paul Pogba, il francese non dovrebbe rinnovare con il Manchester United e la Juventus osserva con grande attenzione l'evolversi della situazione, pur consapevole che - anche se si tratterebbe di un'operazione a parametro zero - l'ingaggio annuo del transalpino è attualmente fuori budget per le casse bianconere.

Fra i giocatori che nei prossimi mesi si giocheranno le opportunità conferma ci sono anche il portiere Szczesny e i due giovani attaccanti Kaio Jorge e Moise Kean.