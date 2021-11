Mercoledì 17 novembre dalle ore 15 in poi, sulla piattaforma digitale dell'Ente Formativo pugliese 'Meditatesi', si terrà un incontro dal titolo 'Truffe on line e come difendersi', organizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Dalla Parte Del Consumatore, per affrontare ed analizzare il sempre più dilagante fenomeno delle truffe in rete ed informare così in maniera adeguata gli utenti e permettere loro di riconoscere tale crimine, essendo in grado di difendersi dalle sue spiacevolissime conseguenze. Moderatrice dell'evento, sarà l'Avvocato Alessandra Pepe, Ceo e Founder Meditatesi, mentre i relatori saranno il responsabile del coordinamento nazionale dell'Associazione Dalla Parte del Consumatore, l'Avvocato Emilio Graziuso ( patrocinante in Cassazione e dottore di ricerca) e la dottoressa Irene Zapparata esperta della stessa associazione, che da anni si occupano di lottare al fianco dei consumatori per il riconoscimento e la tutela dei loro diritti.

Il webinar gratuito sulle truffe on line analizzerà il fenomeno sotto il profilo giuridico e socioeconomicooffrendo ai consumatori preziosi suggerimenti

Gli organizzatori dell'evento svolgeranno una attenta ed approfondita disamina del fenomeno delle 'truffe on line', da un profilo squisitamente pratico, quindi elencando le fattispecie più significative e ricorrenti attraverso cui viene perpetrato il reato, passando ad illustrare l'aspetto puramente giuridico del fenomeno criminale, richiamando i più recenti orientamenti giurisprudenziali e facendo riferimento anche e soprattutto all'Autorità preposta a dirimere questo tipo di controversie, ossia l'Arbitro Bancario Finanziario e alle sue pronunce.

Inoltre, la discussione si soffermerà anche sulle conseguenze di natura economica e sociale che possono generarsi quando si rimane vittime di una truffa in rete.

Questa modalità di incontro formativo, secondo quanto riportano gli stessi organizzatori, infatti, si prefigge esclusivamente lo scopo di fornire una adeguata informazione al consumatore, cioè sviscerando un argomento giuridico complesso, quale è quello delle truffe on line, in termini comprensibili anche per i non addetti ai lavori, in modo tale da fornire ad un sempre più alto numero di persone, gli strumenti necessari per riconoscere il fenomeno, le sue dinamiche e proteggersi in maniera mirata e risolutiva, ovvero con assoluta tempestività.

Basti ricordare che una truffa in rete, può essere portata a compimento attraverso molteplici trappole ordite a danno del consumatore, per mezzo dell'invio di mail (phishing), sms o messaggi via whattsapp (smishing), o chiamate vocali e contestuali messaggi (vishing). L'incontro è assolutamente gratuito e vi è ancora la possibilità di iscriversi semplicemente inviando una mail all'indirizzo formazione@meditatesi.com.

L'Associazione Nazionale Dalla Parte Del Consumatore dal 2016, porta in giro per l'Italia un importante progetto formativo a sostegno dei diritti dei consumatori, da sempre considerati l'anello debole della catena economico-sociale del nostro Paese. Progetto denominato 'Diritti in tour' che proprio il 17 novembre, verrà ospitato dall' ente formativo pugliese 'Meditatesi'. nella sua nuova tappa all'interno del webinar 'Truffe on line e come difendersi'.