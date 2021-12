Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55 e in replica su RaiPlay. Le anticipazioni dei prossimi episodi svelano che ci sarà spazio per parlare della storia tra Ludovica e Marcello, che tanto emoziona i telespettatori. La coppia verrà anche invitata da Adelaide a villa Guarnieri per Natale, occasione che potrebbe far riflettere Marcello sui suoi reali sentimenti per Ludovica. Non si esclude poi il ritorno di Roberta, come ha dichiarato la stessa Federica De Benedittis in una sua recente intervista.

Confermato invece il rientro di Sandro, l'ex di Tina, che arriverà a Milano del tutto inaspettatamente.

Marcello e Ludovica invitati per Natale da Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Grande novità nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dei nuovi episodi in onda su Rai 1 fino al 24 dicembre. Adelaide inviterà Marcello e Ludovica a Villa Guarnieri per il pranzo di Natale.

Una scelta che farà riflettere, vista l'antipatia mai nascosta dalla contessa nei confronti di Marcello e la sua precedente ostinazione nel far separare la coppia.

Che cosa avrà in mente Adelaide? Non si esclude che questo invito possa essere frutto di un suo macchinoso piano per far allontanare Ludovica e Marcello.

Gli spoiler dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore raccontano che la contessa sarà stranamente malinconica e penserà ai suoi affetti ormai lontani. Adelaide, inoltre, presto dovrà fare i conti con le conseguenze della soluzione del caso Ravasi.

Marcello e Ludovica sempre più distanti

Il rapporto tra Ludovica e Marcello non sembra andare poi così bene.

I due giovani, che ora vivono a villa Bergamini, sicuramente si amano.

Tuttavia, c'è un particolare che non è sfuggito agli occhi dei telespettatori più attenti. Marcello era pronto a ufficializzare la sua storia d'amore uscendo allo scoperto, ma Ludovica ha preferito tergiversare.

La bella Brancia non è una ragazza che si fa problemi ed è stata sempre disposta a rischiare: come mai non vuole fare questo passo?

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che la distanza sociale tra Ludovica e Marcello - che già sta cominciando a pesare - diventerà sempre più ingestibile.

Federica de Benedittis parla del ritorno di Roberta ne Il Paradiso delle signore

A Superguida tv, l'attrice Federica De Benedittis non ha escluso il ritorno di Roberta: “Non si sa mai cosa accade al Paradiso delle Signore. Non è escluso nulla anche se al momento non è previsto un rientro.”

Tuttavia, anche fosse escluso il ritorno di Roberta, Marcello potrebbe riflettere sul suo rapporto con Ludovica e capire che la donna giusta per lei è in realtà la sua ex, lasciata tra l'altro per salvarle la vita.

Dunque, attenzione alle prossime puntate de Il Paradiso delle signore e l'evolversi della storia d'amore tra Barbieri e la bella Brancia.