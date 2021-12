Continuano ad entusiasmare le storie legate al più importante magazzino milanese degli anni sessanta. Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Nel dettaglio l'attenzione sarà focalizzata sulla famiglia Colombo. Ezio vorrà sposare Veronica e per farlo necessiterà del certificato di morte di Gloria per dichiarare di essere vedovo. Stefania a quel punto potrebbe trovare il foglio consegnato dalla capo commessa e capire che la signorina Moreau è sua madre.

Il Paradiso 6, il rapporto tra Gloria e Stefania

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, potrebbero farsi sempre più intriganti.

L'unica che al momento è ignara di chi sia veramente Gloria, è la figlia Stefania. La ragazza ha trascorso la sua adolescenza insieme alla zia Ernesta, con la consapevolezza che la madre è morta quando lei era molto piccola. L'arrivo della signorina Moreau in atelier ha portato una ventata di aria fresca all'interno del magazzino. La capo commessa ha legato con tutte le Veneri, in particolare modo con Stefania, la figlia che ha abbandonato da piccola. Puntata dopo puntata il loro legame si è fatto sempre più importante e grazie alla comprensione di Ezio, la donna ha ottenuto il consenso dell'ex marito, di rimanere a Milano per godersi (senza però confessare la verità) la giovane commessa.

Il Paradiso delle Signore, Ezio chiede un favore a Gloria

I prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, entusiasmeranno sempre di più i fan della fortunata soap di Rai1. Stando alle anticipazioni da poco diffuse, Ezio deciderà di fare il grande passo nei confronti della sua compagna. Dopo essersi trasferito a Milano insieme a Veronica e sua figlia Gemma, il direttore dell'atelier ha nutrito il desiderio di formarsi una nuova famiglia.

Grazie all'appoggio di Stefania, Ezio chiederà a Zanatta di diventare sua moglie. Prima di convolare a nozze però, il signor Colombo dovrà attestare di essere vedovo, cosa che al momento non è, dato che la morte della moglie è stata tutta una messa in scena. Tuttavia durante le prossime puntate, il padre di Stefania chiederà un grosso favore all'ex moglie: il certificato di morte che confermi la sua dipartita.

Nonostante sia consapevole che Ezio stia per convolare a nozze con un'altra donna, la signorina Moreau continuerà a mantenere vivo il suo sentimento nei confronti dell'ex marito. Tuttavia per amore della figlia, la capo commessa si metterà a lavoro per aiutare l'uomo. Lo scenario che potrebbe crearsi è il seguente: Stefania potrebbe casualmente trovare il certificato di Gloria. Mettendo insieme i pezzi del puzzle (la data di nascita della donna, il nome e il periodo di morte), la giovane Venere potrebbe apprendere che la signorina Moreau è sua madre. Tuttavia Stefania apprenderebbe che il padre gli ha mentito per così tanto tempo.