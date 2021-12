Sarà un Natale "da ricordare" per tanti protagonisti della soap Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Rai 1 dal 20 al 24 dicembre 2021 promettono grandi colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda l'amore dei vari personaggi. L'appuntamento è alle ore15:55 e gli episodi possono essere rivisti anche su RaiPlay.

Il Paradiso delle signore 6, le anticipazioni dal 20 al 24 dicembre 2021

Il giovane Nino è strano da tempo e se ne sono accorti sia Armando che Dora. La Venere non si perde d'animo e si avvicina di nuovo a lui.

Questa sarà la volta buona, visto che scatterà il tanto agognato bacio. A quel punto, Nino ammette di essere in crisi e di star pensando di lasciare da parte l'idea di diventare prete.

Nel frattempo, Vittorio viene invitato da Beatrice a passare il Natale in sua compagnia e della nipotina. Conti accetta, felice di non rimanere solo.

Anche la contessa Adelaide sarà molto malinconica al pensiero che i suoi cari sono lontani da lei. In maniera del tutto inaspettata, invita Ludovica e Marcello a villa Guarnieri per il pranzo natalizio.

Armando e Agnese passano il Natale insieme

Finalmente, per la signora Agnese sembra arrivato il momento di respirare e di godersi un po' di serenità. Ha fatto pace con Salvatore che, strano ma vero, ha anche accettato la sua relazione con Armando.

A tal proposito, la signora Amato pensa sia una buona idea passare il Natale tutti insieme. Sarà il primo 25 dicembre che la vedrà accanto ad Armando.

Come svelano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Salvatore è infelice, non sa come far riavvicinare Anna. La bella Imbriani non sembra proprio volerne sapere, ma un regalo molto dolce potrebbe farle cambiare idea.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Veronica accetta di sposare Ezio, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Ci sarà anche un colpo di scena nelle puntate della soap che andranno in onda dal 20 al 24 dicembre 2021 su Rai 1. Ezio chiede a Veronica di diventare sua moglie, così da regolarizzare la sua posizione. Peccato che sia, ai termini di legge, un uomo ancora sposato.

Veronica non sa di Gloria e che quella donna è la moglie di Ezio. Il "castello di bugie" di Colombo potrebbe cadere da un momento all'altro e così pensa bene di chiedere a Gloria il suo certificato di morte. In questo caso, potrebbe sposare tranquillamente Veronica e lasciarsi il passato alle spalle una volta per tutte.

Infine, le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle signore raccontano che Stefania e Marco avranno modo di lavorare insieme per un'importante intervista commissionata da Vittorio. Dopo il loro ottimo lavoro, Conti penserà a un'iniziativa benefica da organizzare al grande magazzino che, come sempre, sarà un successo.