Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap più seguita nei pomeriggi del pubblico italiano. Nuove anticipazioni e soprattutto tante novità in vista dei prossimi episodi in onda come di consueto su Rai 1 alle ore 15 e 55. Negli episodi relativi alla settimana dal 13 al 17 dicembre, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che la mamma di Tina e Salvatore racconterà tutta la verità ai figli sulla seconda vita del padre Giuseppe. Agnese si libererà finalmente di un peso che l'ha soffocata per tutto questo tempo e si sentirà più a suo agio nel parlare anche della sua relazione con Ferraris.

Sarà proprio Vittorio il primo a conoscere i segreti di Giuseppe e il direttore Conti suggerirà alla signora Amato di confidarsi con i figli.

Flora è pronta a sconfiggere la famiglia Guarnieri dopo aver scoperto qualcosa riguardo la morte del proprio padre, Gentile partirà per gli Stati Uniti.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 17 dicembre: Agnese racconta la verità su Giuseppe

Nello specifico, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore puntano gli occhi su Agnese che fin dai primi episodi della nuova settimana rivelerà tutto ciò di cui è a conoscenza sulla seconda vita del marito Giuseppe. La prima persona con cui la donna si confiderà è proprio Vittorio, che nelle puntate precedenti l'ha trovata priva di sensi insieme a Tina.

Agnese dirà al direttore Conti che Giuseppe è andato in Germania, ma non è da solo: ad aspettarlo c'è una seconda famiglia.

Nel frattempo Tina ha deciso di non operarsi per stare più vicina alla madre dopo che la donna è svenuta. I rapporti tra Agnese e Salvo, invece, sono ancora particolarmente tesi e Anna cerca di spingere l'amato a riconciliarsi con la madre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Flora intanto ha preso la decisione di passare le vacanze natalizie in America, ma nel frattempo, prosegue le indagini sui Guarnieri, determinata a scoprire la verità sulla morte del padre Achille. Ludovica, tuttavia, interverrà nella ricerca della Gentile per dissuaderla ed evitare di inimicarsi Umberto e la contessa.

Agnese si apre anche con Salvatore

Ulteriori Anticipazioni Tv de Il Paradiso delle Signore suggeriscono che Vittorio cercherà di convincere Agnese a parlare anche con Salvatore. Per riuscire nell'impresa, il direttore Conti organizzerà una cena con Tina, di modo che la signora Amato possa trovarsi da sola con il figlio e rivelare a quest'ultimo la verità. Il piano suggerito da Vittorio va a buon fine e Salvatore, non appena ha appreso l'intera verità sulla faccenda del padre, decide di tornare a casa e scusarsi con la madre.

Dopo aver preso coraggio, Agnese decide di raccontare tutto anche alla figlia Tina. Quest'ultima e il fratello ora sono pronti a prendersi cura della madre, la quale svelerà anche i motivi che l'hanno avvicinata ad Armando Ferraris.

Successivamente, Salvo si confronterà nuovamente con il magazziniere per chiarirsi in modo definitivo: Armando coglierà la palla al balzo per aprirsi con onestà e trasparenza e raccontare al ragazzo i sentimenti che prova nei confronti di Agnese.

Anticipazioni fino al 17 dicembre Il Paradiso delle Signore: Flora non denuncerà i Guarnieri

Altre anticipazioni relative alle puntate dal 13 al 17 dicembre de Il Paradiso delle Signore vedono al centro delle vicende Flora Gentile; la ragazza, dopo aver preso in considerazione le parole di Ludovica, prosegue nelle indagini e la sua determinazione viene premiata: Flora trova la combinazione di una cassaforte e al suo interno scopre qualcosa che la porta davanti alla verità.

La Gentile è tuttavia scioccata da quanto ha appreso da Umberto e Agnese a proposito dell'uomo che era suo padre Achille. Flora partirà per gli Stati Uniti senza denunciare la famiglia Guarnieri.

Per scoprire come evolveranno le vicende l'appuntamento con la Serie TV Il Paradiso delle Signore è fissato ogni pomeriggio alle ore 15 e 55 dal lunedì al venerdì su Rai 1.