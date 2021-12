Vittorio ha davvero dimenticato Marta? Nella puntata Il Paradiso delle signore di ieri, Conti ha parlato con Roberto riguardo un oggetto molto caro che aveva comprato con l'ex moglie a New York, ma il suo sguardo triste non ha affatto convinto i telespettatori. Stando alle nuove anticipazioni de Il Paradiso 6 - che tornerà in onda su Rai 1 con i nuovi episodi a partire da 3 gennaio 2022 - Vittorio ritroverà l'amore e, stando alle indiscrezioni, pare che la fortunata sia una donna del suo passato. Che sia Marta?

Vittorio ama ancora Marta? Il Paradiso delle signore anticipazioni

Tempo di feste e regali anche al Paradiso delle signore. Conti ha organizzato una riffa a scopo benefico al grande magazzino e sono emersi interessanti retroscena. Tra i benefattori c'è Gloria, che ha fatto una donazione importante. Veronica ha ipotizzato che sia una ricca ereditiera e in effetti ha azzeccato. Tempo fa, infatti, la stessa Moreau aveva confidato ad Armando di essere stata accolta da una signora molto facoltosa in Francia, che le ha lasciato tutti i suoi beni. Attenzione però, perché nelle nuove puntate de Il Paradiso emergeranno altri segreti sul conto di Gloria, ora a pezzi per aver scoperto che Ezio sposerà Veronica.

E poi ci sono Marcello e Ludovica, che sembrano essere più distanti rispetto ai primi tempi della loro relazione. Comincia a pesare la differenza di ceto, soprattutto per la bella Brancia.

Nella puntata del 22 dicembre, Vittorio ha donato un oggetto a lui molto caro, ovvero il giradischi che ha comprato con Marta a New York.

Ci è sembrato che volesse sbarazzarsene, come se non volesse avere sotto gli occhi qualcosa che gli ricordasse il suo grande amore ormai perduto. La versione di Conti è differente, ma non convince a pieno.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 2022: il nuovo amore di Vittorio

Roberto vorrebbe vincere quel giradischi, ne è rimasto innamorato.

Chiede a Vittorio come mai ha deciso di donarlo, visto che ciò che rappresenta per lui. Conti non ha dubbi, gli spiega che non avrebbe senso tenerlo. Anche Marta, alla quale ha telefonato per chiederle il permesso di donare il giradischi, è d'accordo.

''Non ho sentito quel senso di vuoto che avevo quando chiamavo Marta'', dice Vittorio a Roberto. Eppure, i suoi occhi tristi lanciavano un messaggio diverso. Siamo proprio certi che abbia dimenticato quel grande amore?

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore che andranno in onda nel 2022, Conti ritroverà l'amore. E pare proprio che la donna che entrerà nella sua vita appartenga al passato. Diversi indizi portano a Beatrice, con la quale Vittorio passerà le feste di Natale.

Anche se difficile, non si esclude che Vittorio possa ripensare a Marta. E forse, il donare il loro giradischi, è stato un gesto catartico per tentare di dimenticare chi non mai dimenticato.